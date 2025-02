La película noruega "dreams (sex love)" gana el oso de oro del festival de berlín

BERLÍN, 22 feb (Reuters) - El drama noruego "Dreams (Sex Love)", del director Dag Johan Haugerud, sobre el despertar sexual de una joven, ganó el sábado el Oso de Oro del 75º Festival de Cine de Berlín.

La película protagonizada por Ella Overbye es la última parte de la trilogía de Haugerud que explora la intimidad emocional y física.

El presidente del jurado y director estadounidense Todd Haynes alabó las impecables interpretaciones de la película y sus clarividentes observaciones sobre el deseo, así como la forma en que retrata el acto de escribir.

Haugerud declaró que ganar el premio superaba sus sueños más descabellados y animó al público a escribir y leer más.

El Oso de Plata del Gran Jurado recayó en la película "El rastro azul", del brasileño Gabriel Mascaro, una historia distópica sobre el envejecimiento ambientada en el Amazonas. El director chino Huo Meng ganó el premio al mejor director por "Living the Land", su largometraje sobre cuatro generaciones de agricultores, mientras que el premio del jurado fue para "El mensaje", del argentino Iván Fund.

Fund dijo que el premio serviría de contrapeso al desmantelamiento de la cultura que se está produciendo actualmente en Argentina.

"Corren tiempos difíciles en Argentina, el cine está siendo atacado", dijo. "Así que este pequeño oso con su peso es un contrapeso y demuestra que el cine seguirá viviendo y prosperando".

La australiana Rose Byrne ganó el premio al mejor actor por la tensa reflexión sobre la maternidad "If I Had Legs, I'd Kick You", mientras que el mejor actor de reparto fue para el irlandés Andrew Scott por su papel en "Blue Moon", del director estadounidense Richard Linklater.

