La Península continuará este lunes con el descenso de las temperaturas y lluvias persistentes en el extremo norte

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) - La influencia de una vaguada atlántica así como la salida de un frente atlántico por el Mediterráneo provocarán que las temperaturas sigan cayendo en toda la Península este lunes, lo que sobre todo en el extremo norte irá acompañado de precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en los litorales y con acumulados significativos en Asturias y Cantabria. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el descenso de las temperaturas será generalizado, mientras que en el caso de las máximas será "notable" en zonas de la Ibérica sur y localmente en La Mancha, mientras que en litorales del noroeste y alto Ebro no se esperan cambios. Así, se espera que solamente cuatro capitales de provincia como Málaga, Murcia, Córdoba y Granada lleguen o superen los 30ºC en las horas centrales de día. El resto, tendrá unas temperaturas máximas entre los 15 y 29 grados. OSCURECIMIENTO PROGRESIVO DE LOS CIELOS De la misma manera, las mínimas también se reducen este lunes en toda España, con lo que pocas comunidades superarán los 15ºC de temperatura e incluso en Castilla y León o País Vasco veremos temperaturas más cercanas al otoño o al invierno como en Burgos (3ºC), Soria (4ºC), Segovia (5ºC) y Vitoria (6ºC). Por otro lado, tanto con el paso del frente como con la influencia de dicha vaguada, se pronostica un oscurecimiento progresivo de los cielos en el extremo norte, tercio oriental y Baleares, mientras que en el resto permanecerá poco nuboso, salvo algo de nubosidad de evolución en la meseta Norte y el tercio este. En algunas zonas del extremo norte, el nordeste peninsular y Baleares se esperan precipitaciones y chubascos sin descartarlos en el resto del tercio este, mientras que serán localmente fuertes en los litorales y con acumulados significativos en Asturias y Cantabria. Así mismo se esperan "fuertes, incluso localmente muy fuertes, y acompañadas de tormenta" en el nordeste y en Baleares, remitiendo por la tarde. En Canarias, solo se prevén intervalos nubosos con algún chubasco débil en las islas montañosas. Del lado del viento, éste soplará de forma moderada de componentes oeste y norte, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en Ampurdán. Al tiempo que también se esperan intervalos de fuerte en los litorales del Cantábrico. En Canarias, se estima un alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.