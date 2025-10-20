La Península está hoy bajo la influencia de una circulación atlántica, con Galicia en alerta por lluvias y oleaje

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Península y Baleares estarán este lunes bajo la influencia de una circulación atlántica, lo que provocará el paso de varios frentes que dejarán cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Durante esta jornada, Galicia activará la alerta amarilla por precipitaciones y oleaje, que tendrán lugar a partir de las 18.00 horas. La previsión marca que se podrán acumular 40 litros por metro cuadrado en doce horas, mientras que el oleaje tendrá lugar a partir de las 17.00 horas por viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

Por lo general, se prevé nubosidad alta al final del día en el sur peninsular y Baleares, con precipitaciones que afectarán a buena parte del país, siendo menos intensas y menos frecuentes en el sur y el este peninsular, y poco probables en el tercio sureste.

En cambio, en Galicia se esperan lluvias más persistentes, con chubascos localmente fuertes y tormentas en el oeste de la comunidad al final del día, donde no se descartan acumulados significativos.

En Canarias, los cielos permanecerán nubosos en las islas de mayor relieve, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura se prevén intervalos nubosos. La jornada comenzará con brumas y bancos de niebla matinales en Galicia y en zonas de montaña del norte peninsular.

En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a subir en el área mediterránea y en el alto Ebro, mientras que se espera un descenso generalizado en el resto del país, más acusado en el área cantábrica y en los valles de ríos que desembocan en el Atlántico.

Las mínimas bajarán en el Cantábrico y buena parte del oeste de Castilla, mientras que subirán ligeramente en el resto del país y en Baleares, sin cambios importantes en Galicia ni en Canarias.

Por último, los vientos soplarán del oeste y suroeste de forma moderada en gran parte de la Península y Baleares, con intervalos flojos en zonas del interior del nordeste peninsular. Se esperan rachas fuertes o muy fuertes en los litorales del norte de Galicia y oeste de Asturias, así como en zonas altas de la Cordillera Cantábrica. También podrían registrarse rachas intensas en áreas montañosas del tercio este y del norte del sistema Ibérico, además de intervalos de viento fuerte en el Ampurdán a primeras horas y en el área de Alborán a partir del mediodía.