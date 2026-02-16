La Penna denuncia amenazas de muerte tras Inter-Juventus

La Penna presentó su denuncia ante la policía de Roma, cuya fiscalía inició una investigación que estará a cargo de Sergio Colaiocco.

La afición de Juventus cuestionó a La Penna su decisión de expulsar por doble amarilla al defensor francés Pierre Kalulu al considerar que el árbitro se dejó engañar por Alessandro Bastoni, zaguero del Inter, quien simuló una infracción para generar la roja a su rival.

"Lo ocurrido con La Penna superó todos los límites de la civilidad y la deportividad. Un árbitro que teme por su familia, su esposa y sus hijas por una decisión tomada en el campo es algo que debería indignar a todos, sin distinción alguna", aseveró Francesco Massini, vicepresidente adjunto de la Asociación Italiana de Árbitros (AIA), en diálogo con ANSA.

La Penna, un abogado de 43 años, quedó en la mira de presuntos aficionados de Juventus del mismo modo que Bastoni y su esposa Camilla, quienes también recibieron amenazas e insultos, tras lo cual decidieron cerrar los comentarios en sus mensajes en Instagram.

"Nuestra postura es muy simple. Estoy aquí porque hemos notado que los medios de comunicación han exagerado mucho con respecto a lo sucedido. El jugador, ante todo, ha sido blanco de una crítica mediática que va más allá de lo que realmente ocurrió", consideró el presidente del Inter, Giuseppe Marotta, antes de una reunión en la sede de la Liga de la Serie A.

Marotta opinó que Bastoni cometió "un error" al simular la falta de Kalulu, pero aclaró que se trata de "un chico que representa la herencia de nuestra selección".

"Algunos incluso cuestionan su presencia en las próximas convocatorias, lo cual no es un perjuicio, sino una injusticia absoluta", declaró Marotta sobre la posibilidad de que el DT Gennaro Gattuso excluya a Bastoni de la "azzurra", que enfrentará a Irlanda del Norte por una de las semifinales de la Ruta A del repechaje de las Eliminatorias europeas por un boleto al Mundial 2026.

Italia, ausente en Rusia 2018 y en Qatar 2022, recibirá a Irlanda del Norte en Bérgamo en el partido previsto el jueves 26 de marzo de 2026 por una de las semifinales de la Ruta A del repechaje de las Eliminatorias europeas por un boleto al Mundial 2026.

La "azzurra" precisa vencer a Irlanda del Norte para avanzar a la final de la Ruta A del playoff que espera también al ganador del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina.

"Nos encontramos ante el error de un joven, algo común, no extraordinario. Es ciertamente lamentable porque probablemente fue exagerado, vinculado a factores concomitantes: el brazo del jugador de Juventus estaba involucrado y el árbitro pitó inmediatamente. Todo esto lo llevó a tomar una postura, una decisión equivocada", comentó Marotta sobre Bastoni.

Por otra parte, Marotta aseguró que durante la reunión en la Liga de la Serie A saludó a Giorgio Chiellini, responsable del Departamento de Relaciones Institucionales de Fútbol y director de estrategia futbolística de Juventus y quien con el francés Damien Comolli, director general del club turinés, y el DT Luciano Spalletti cuestionaron a La Penna apenas terminó el partido.

"Un saludo es lo mínimo que podía hacer, claro. Fue uno de mis jugadores. Es un directivo joven e inexperto, y ni siquiera me atrevo a darle consejos, pero hablamos. Lo que pasó es, sin duda, cuestión de dinámica de vestuario. No me corresponde juzgar, evaluar ni analizar", expresó el presidente del Inter.

Marotta también indicó que La Penna forma parte de "la misma clase de árbitros que el año pasado", al igual que el responsable de las designaciones, Gianluca Rocchi, quien ayer reconoció el error del referí con la expulsión de Kalulu.

"Si estamos ante un malestar general, entonces todos debemos asumir nuestra responsabilidad. Los árbitros, los clubes, los entrenadores, los jugadores, la federación, todos los organismos institucionales. Incluso los jugadores. Hay desconocimiento del reglamento, e incluso la asociación de jugadores debería rendir cuentas", completó Marotta.

Luego fue el turno de Spalletti, quien en la vigilia de la visita al Galatasaray por la ida de su llave del repechaje por un boleto a octavos de final de la Champions League cuestionó los dichos de su colega del Inter, el rumano Cristian Chivu, sobre Kalulu.

"Lamento que un buen tipo como Kalulu, después de dos errores colosales, tenga que ser llamado tonto por Chivu: es inadmisible. Podría hablar del comportamiento de los jugadores del Inter, pero no lo haré y conozco bien a Chivu; seguro que se dio cuenta de que cometió un error", expresó Spalletti a la cadena Sky Sport.

"La simulación perturba al fútbol, ofende al profesional y al propio fútbol, pero no quiero hablar más de ello, sería como dar marcha atrás: tengo que ser capaz de no ayudarnos a decir que nos han tratado mal, sino de elevarlos a un nivel que impida que otros tomen decisiones por nosotros. Y, por ejemplo, no permitirles marcar ese primer gol", remarcó Spalletti.

En cuanto a una eventual exclusión de Bastoni de la selección de Italia, en cuya conducción Spalletti fue reemplazado justamente por Gattuso, el DT de Juventus opinó que "no deberíamos ponerle restricciones a los deseos" del entrenador de la "azzurra".

"Gattuso debería tener libertad para llamar a quien quiera sin restricciones. Y, por desgracia, ya no soy entrenador. Siempre llevaré esa situación conmigo. El entrenador debería tener libertad para hacer lo que quiera", completó Spalletti.

En tanto, el presidente de la Liga de la Serie A, Ezio Simonelli, adelantó que el 23 de marzo se llevará a cabo una reunión entre los clubes y los árbitros para aclarar aspectos del reglamento.

"En cuanto al partido Inter-Juventus, mi postura es que debemos hacer todo lo posible para evitar que se produzcan estos errores. Italia fue de las primeras en señalar que el protocolo del VAR era inadecuado debido a su incapacidad para intervenir en las tarjetas amarillas", remarcó Simonelli. (ANSA).