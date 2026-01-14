La pérdida de independencia de la Fed amenazaría la estabilidad financiera, según Rehn, del BCE

FRÁNCFORT, 14 ene (Reuters) -

Cualquier pérdida de independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos impulsaría la inflación y podría incluso poner en peligro la estabilidad financiera, dijo el miércoles el gobernador del banco central finlandés, Olli Rehn, al tiempo que expresó su "plena solidaridad" con el presidente de la Fed, Jerome Powell.

"Si la independencia de la Reserva Federal se viera socavada, eso significaría que podríamos ver una especie de aumento estructural de la inflación", dijo Rehn, que se postula para convertirse en el próximo vicepresidente del Banco Central Europeo, a CNBC.

"Este tipo de acciones o amenazas a la independencia del banco central pueden socavar la credibilidad de los mercados financieros y también de los mercados de bonos, y por eso, en mi opinión, es importante también para los mercados de bonos estadounidenses y la estabilidad financiera de Estados Unidos, que se mantenga la independencia del banco central, la independencia monetaria", dijo. (Información de Balazs Koranyi; edición de Hugh Lawson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)