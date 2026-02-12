La pérdida de independencia de la Fed podría avivar la inflación en el mundo, dice el Bundesbank

FRÁNCFORT, Alemania, 12 feb (Reuters) -

La pérdida de independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos podría aumentar la presión política sobre los bancos centrales de todo el mundo y disparar la inflación para todos, dijo el miércoles el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ejercido una presión implacable sobre la Fed para que recorte las tasas de interés y el mes pasado eligió al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco a partir de mayo, todo ello con la esperanza de que disminuya los costos de financiación.

"Si esta presión política tiene éxito, podría servir de modelo para que los políticos de otros países apliquen políticas similares", agregó Nagel. "Si eso ocurre, los niveles de inflación podrían aumentar en todo el mundo".

Aunque los banqueros centrales, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, han acogido con satisfacción el nombramiento de Warsh, se espera que la presión sobre la Fed siga siendo alta, especialmente si el banco suspende la flexibilización de su política monetaria hasta mediados de año, como esperan ahora los mercados.

Nagel dijo que la independencia del BCE está bien protegida, pero que los responsables políticos no deben ser demasiado complacientes.

"Dado que la economía mundial está interconectada, la presión política en un país podría dificultar también la búsqueda de la estabilidad de precios por parte del Eurosistema", agregó.

El BCE lleva casi un año manteniendo la inflación en su objetivo del 2%, una posición envidiable, ya que la mayoría de los principales bancos centrales están luchando por alcanzar sus propios objetivos. (Reporte de Balazs Koranyi; edición en español de Javier López de Lérida)