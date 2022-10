La periodista filipina Maria Ressa recurrirá al Supremo la sentencia en su contra por difamación

La periodista filipina Maria Ressa, que ganó el premio Nobel de la Paz en 2021, recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia en su contra por difamación en relación con un artículo publicado en 2012 por el portal de noticias Rappler en el que se relacionaba al empresario y posteriormente demandante Wilfredo Keng con el tráfico de personas y el contrabando de drogas.

Su abogado, Theodore Te, que fue portavoz del Tribunal Supremo, ha confirmado que presentarán un recurso de casación tras la decisión del Tribunal de Apelaciones, que ha avalado la condena en su contra y, por ende, en contra de Reynaldo Santos, un compañero de Ressa que también fue condenado por publicar el artículo.

El Tribunal de Apelaciones ha resuelto este martes que ambos incurrieron en un delito de difamación a través de Internet, si bien tanto Ressa como Te han tildado el veredicto de "decepcionante".

La corte ha indicado que los argumentos presentados por Ressa y Santos ya habían sido resueltos previamente y ha asegurado que se ha llevado a cabo una "revisión meticulosa" del recurso.

En este sentido, ha asegurado que la condena no busca "socavar la libertad de expresión" sino "salvaguardar el derecho a la libre expresión mientras se previene el uso ilegal y temerario de la red para cometer delitos".

Ressa ha insistido en que se trata de una "campaña de acoso e intimidación contra Rappler" y ha alertado de que el "sistema legal filipino no está haciendo lo suficiente para detenerlo". "Me siento decepcionada por la decisión judicial de hoy pero no me sorprende", ha dicho, según informaciones del propio medio.

"Esto es un recordatorio de la importancia del periodismo independiente para llevar al poder ante la Justicia. A pesar de todos estos ataques procedentes de todas partes, seguimos centrándonos en lo que sabemos hacer mejor: el periodismo", ha sostenido.

Santos, por su parte, ha expresado que considera que la ley "prevalecerá". "La decisión de la corte de negar nuestra apelación no es sorprendente, pero nos quita esperanzas. Nuestra lucha contra la intimidación continúa a medida que llevamos nuestro caso al Supremo", ha puntualizado.

En 2021 ambos fueron condenados a pagar 400.000 pesos filipinos (unos 7.000 euros) a Keng por el mismo caso. Ressa, declarada persona del año en 2018 por la revista 'Time', se enfrenta a una condena de hasta siete años de cárcel.

Aquel texto se publicó cuatro meses antes de que el Gobierno promulgara una ley contra la "ciberdifamación" en septiembre de 2019, lo que ha generado las críticas de varias organizaciones de prensa y de Derechos Humanos al considerar que la legislación es un nuevo intento de silenciar a periodistas y críticos en el país, especialmente bajo la Administración del ahora expresidente Rodrigo Duterte.

Europa Press