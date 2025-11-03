La periodista Maribel Vilaplana llega a los juzgados para declarar por su comida con Mazón el día de la DANA.

VALÈNCIA, 3 nov. 2025 (Europa Press) - La periodista Maribel Vilaplana ha llegado a los juzgados de Catarroja para declarar, en calidad de testigo, por su comida de trabajo con el ya expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la catastrófica DANA que se cobró 229 víctimas mortales. Vilaplana se ha acercado hasta el juzgado a las 9.03 horas, media hora antes de su citación, escoltada por la Guardia Civil. A su llegada, cabizbaja, ha declinado hacer algún tipo de declaración a los medios de comunicación que esperaban en la puerta. La comunicadora ha sido citada a declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja por la causa de la DANA, en la que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso. La jueza instructora citó a Vilaplana la pasada semana tras ordenárselo la Audiencia de Valencia al considerar que su testimonio podía arrojar luz en el procedimiento. En concreto, el tribunal estimó que no cabía descartar que la periodista escuchara, bien lo que el expresidente dijera al comunicarse telefónicamente con la exconsellera de Justicia, o bien comentarios que Mazón hubiera podido hacer a raíz de dichas conversaciones. La comunicadora comió el día de la DANA con Mazón en el restaurante El Ventorro, donde permanecieron, según su versión, desde las 15 horas hasta las 18.45 horas, cuando ya se marchó al parking donde había estacionado su vehículo. El expresidente le acompañó hasta el emplazamiento. Al respecto, la instructora le ha pedido a Vilaplana que entregue este lunes el tique del parking, tras pedirlo diferentes acusaciones del procedimiento, para comprobar las horas de entrada y salida.