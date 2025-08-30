La periodista Marta Carazo, nombrada nueva jefa de la Secretaría de la Reina Letizia

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

La periodista Marta Carazo, que hasta finales de junio presentaba la segunda edición del Telediario en La 1, ha sido nombrada oficialmente nueva jefa de la Secretaría de la Reina Letizia, en sustitución de María Ocaña, ha publicado este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE). En la última temporada, Marta Carazo, además de presentar el Telediario, protagonizó programas especiales como los de la muerte del Papa y el cónclave desde Roma o el apagón eléctrico en el que los servicios informativos emitieron el segundo especial más largo en la historia de RTVE.

La periodista se estrenó el 15 de enero de 2024 como presentadora de la segunda edición del Telediario, tras regresar a Torrespaña después de tres años como corresponsal de TVE en Bruselas. El ente público ha agradecido su compromiso con los Servicios Informativos de RTVE y su "incansable" trabajado durante estos años.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una trayectoria de 25 años en la Corporación. En 1999 empezó su carrera profesional en el Canal 24 Horas como presentadora de informativos (1999-2007) y directora y presentadora de los programas 'Casa de América' y 'A fondo' (2006-2009). En 2009 se incorporó al Telediario para cubrir la información de la Casa Real. En 2012 pasó al área de Economía, de la que fue responsable en 2018-2019. Ha sido además presentadora y codirectora del programa 'Europa 2020' (2019-2020) y adjunta a la edición del Telediario 1 (2020). Cuenta con el prestigioso Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga en la categoría de Televisión.

Carazo sustituye en el cargo de jefa de Secretaría de la Reina a María Ocaña, que lo abandona por motivos personales a finales del próximo mes de julio después de poco más de un año en él. Su salida ha sido una decisión personal motivada por razones sobrevenidas de ámbito tanto personal como familiar, explicaron fuentes de Zarzuela.

Ocaña llegó al cargo a finales de abril de 2024 en sustitución de José Manuel Zuleta y Alejandro, duque de Abrantes, quien ejercía como jefe de la Secretaría de la Reina Letizia desde junio de 2014, cuando se produjo la llegada al trono de Don Felipe. Tras abandonar la Casa del Rey, han precisado las fuentes, Ocaña, que fue entre 2018 y 2020 subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene previsto reincorporarse a la Abogacía del Estado, cuerpo al que ingresó en 2003, más adelante.