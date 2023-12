La nueva perla brasileña ya logró algo imposible para Pelé y Neymar: tener dos ligas de Brasil a los 17 años. Pero el atacante Endrick hace oídos sordos a las comparaciones y quiere escribir su propia historia junto a la pelota.

El delantero fue vital para que el Palmeiras de Sao Paulo conquistara el miércoles su segundo Brasileirao consecutivo, un recuerdo imborrable antes de que se una al Real Madrid en julio de 2024, una vez cumpla la mayoría de edad.

Hasta entonces seguirá defendiendo los colores del 'Verdão', desde cuya cantera atrajo miradas de clubes pesados de Europa y fue comparado con leyendas del país del 'jogo bonito'.

"No hago caso (a las comparaciones), porque sé que nadie llegará a los pies de Pelé, porque es el rey del fútbol (...) Yo solo quiero ser Endrick, quiero mostrarles quién es Endrick", dice en una entrevista con la AFP durante un evento con un nuevo patrocinador en Sao Paulo.

El prometedor atacante, comprado por el Madrid hace un año por al menos 65 millones de dólares con bonos, según la prensa brasileña, tuvo en 2023 su primera temporada completa como profesional.

Debutó a los 16 años en octubre del año pasado, en el Brasileirao. En total jugó siete partidos y anotó tres goles en la campaña también vencida por Palmeiras, alcanzando el primero de cuatro títulos en la élite en su corta carrera.

- Arranque "un poco inestable" -

Su 2023 comenzó bien al ganar la Supercopa do Brasil y el Campeonato Paulista. Pero cayó en una sequía goleadora que incluso le sacó lágrimas en pleno campo: cuatro dianas en los primeros 19 cotejos ligueros.

"Fue un comienzo de temporada un poco inestable. Después de que cambié la 'llavecita' de mi cabeza me di cuenta de que era feliz. Pude ayudar a mi equipo a ser campeón y creo que el año que viene podré ayudarle aún más", afirma.

El cambio en la "llavecita" fue haber dejado de leer comentarios en redes sociales y rodearse de familiares y amigos.

El fornido atacante, valioso por las bandas o el centro, aumentó además el trabajo fuera del club para mejorar su rendimiento en el campo y empezó clases de inglés y español.

Los esfuerzos rindieron frutos y Endrick y Palmeiras tuvieron un potente remate de temporada, ayudados también por el desplome insólito del Botafogo en la recta final.

Endrick cerró el campeonato con once goles, seis de ellos en los diez últimos cotejos, incluidos el que selló el campeonato el miércoles y un doblete clave contra el 'Fogão'.

"Dicen que fui protagonista, pero no creo. El protagonismo fue de todo el equipo", afirma. "Fue una buena recta final para mí y simplemente estoy feliz de haber ayudado al equipo que amo".

- ¿El '9' de Brasil? -

Su buen nivel lo convirtió en noviembre en el jugador más joven en ser convocado en la 'Selecao' desde Ronaldo, en 1994.

Pero el equipo que dirige Fernando Diniz ajustó dos derrotas históricas: 2-1 con Colombia y 1-0 ante Argentina, que derrumbó el invicto histórico de Brasil como local en las eliminatorias sudamericanas.

Los pentacampeones del mundo son sextos del clasificatorio, en su peor arranque del certamen. Muy cuestionado, Diniz ha tenido problemas para implementar sus ideas ofensivas.

"Tenemos un nuevo entrenador y toma tiempo entrenar y desarrollarse. Diniz es un tipo fenomenal, un entrenador excelente, creo que va a funcionar en la selección. En los próximos partidos de la eliminatoria el equipo se va a destacar", apunta.

La 'Canarinha', sin títulos mundiales desde 2002, ha estado bajo ataque por su mal momento y varias voces cuestionan la calidad de la generación actual de futbolistas.

"No me importa lo que diga la gente. Esta nueva generación es muy buena. Hay nuevos cracks, como Vitor Roque, Vini (Vinícius Jr), Rodrygo, Bruno Guimarães", señala.

Endrick ha aparecido como esperanza de gol para el 'scratch', que desde hace años extraña un centrodelantero fiable.

"Hay varios jugadores que quieren la '9' de la selección. No me importa el número de la camisa. Solo quiero estar allá y jugar", apunta.

- Madrid, de reojo -

Tanto en la 'Seleção' como en el Madrid hay un nombre en común para Endrick: el italiano Carlo Ancelotti, entrenador de los merengues y posible DT de Brasil a partir de mediados de 2024.

"No sé quién está siendo considerado para la selección. Solo espero que (Ancelotti) sea feliz con su decisión. Es un excelente entrenador, cualquier equipo o selección quisiera tenerlo", asegura.

A poco más de medio año para viajar a Madrid, adonde irá junto con sus padres y hermano, Endrick asegura que evita pensar en la que será su nueva vida para "no quedar ansioso".

Dice estar concentrado en alzar dos títulos más con Palmeiras antes de partir: la Supercopa do Brasil y el Campeonato Paulista. Y reconoce como deuda no haber podido ganar la Copa Libertadores, conquistada por el 'Verdão' en 2020 y 2021, cuando él aún estaba en la cantera.

En la principal competición de clubes de Sudamérica afirma haber sido víctima de racismo, un flagelo del que han sido objeto sus futuros colegas en el Madrid, Vinícius Jr y Rodrygo.

"Me ha pasado unas cuantas veces y no le di importancia, seguí con mi juego. Solo quiero hacer lo que me hace más feliz: jugar al fútbol".

