La persecución del Borussia Dortmund al Bayern Múnich pasa por Leipzig

Seis victorias en Bundesliga consecutivas y un Klassiker en el horizonte el 28 de febrero son suficientes razones para que el Borussia Dortmund (2º), a seis puntos del Bayern Múnich (1º), siga creyendo en el título. Su persecución pasa por ganar el sábado en Leipzig (5º)

Los dos gigantes del fútbol germano se enfrentan en la 24ª jornada, el sábado 28 de febrero en Dortmund, en un duelo clave por el título

En excelente dinámica, el Borussia Dortmund, bien encaminado hacia los octavos de final de la Liga de Campeones tras su victoria del martes por 2-0 contra el Atalanta en la ida de la repesca, visita Leipzig, con el que tiene once puntos de ventaja y que pelea por el Top-4 para jugar la próxima Champions

El Bayern Múnich, que sufrió un ligero bajón de rendimiento en enero con una derrota y un empate, ha recuperado su ritmo frenético con victorias amplias ante Hoffenheim (3º) por 5-1 y Werder Bremen (16º) por 3-0

Recibe el sábado a un Eintracht Fráncfort (7º) en liza por disputar competiciones europeas el próximo año

El gigante bávaro no podrá contar con su arquero y capitán Manuel Neuer, que sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda

Neuer, de 39 años, fue sustituido al descanso el pasado sábado durante la victoria ante el Werder Bremen. El club no detalló el tiempo que estará de baja

Pero según los medios alemanes Neuer, que cumplirá 40 años en marzo, es duda para el desplazamiento a Dortmund de la próxima semana. En su ausencia jugará Jonas Urbig

-- Programa de la la 23ª jornada de la liga alemana de fútbol:

- Viernes:

(19h30 GMT) Maguncia - Hamburgo

- Sábado:

(14h30 GMT) Bayern Munich - Eintracht Fráncfort

Wolfsburgo - Augsburgo

Colonia - Hoffenheim

Union Berlin - Bayer Leverkusen

(17h30 GMT) RB Leipzig - Borussia Dortmund

- Domingo:

(14h30 GMT) Friburgo - B. Mönchengladbach

(16h30 GMT) St Pauli - Werder Bremen

(18h30 GMT) Heidenheim - Stuttgart

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Munich 57 22 18 3 1 82 19 63

2. Borussia Dortmund 51 22 15 6 1 47 20 27

3. Hoffenheim 45 22 14 3 5 47 28 19

4. Stuttgart 42 22 13 3 6 41 29 12

5. RB Leipzig 40 22 12 4 6 42 30 12

6. Bayer Leverkusen 39 21 12 3 6 43 27 16

7. Eintracht Fráncfort 31 22 8 7 7 44 46 -2

8. Friburgo 30 22 8 6 8 32 36 -4

9. Hamburgo 25 21 6 7 8 24 31 -7

10. Union Berlin 25 22 6 7 9 28 37 -9

11. Augsburgo 25 22 7 4 11 25 39 -14

12. Colonia 23 22 6 5 11 31 37 -6

13. B. Mönchengladbach 22 22 5 7 10 25 37 -12

14. Maguncia 21 22 5 6 11 25 37 -12

15. Wolfsburgo 20 22 5 5 12 31 46 -15

16. Werder Bremen 19 22 4 7 11 22 42 -20

17. St Pauli 17 22 4 5 13 20 39 -19

18. Heidenheim 13 22 3 4 15 19 48 -29