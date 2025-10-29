La petrolera argentina YPF controlará el 100% de Refinor tras comprar el 50% restante por 21,6 millones

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

La petrolera estatal argentina YPF ha adquirido un 50% del capital social de Refinería del Norte (Refinor) a Hidrocarburos del Norte por US$25,2 millones (21,6 millones de euros), un porcentaje que se añade al otro 50% de la empresa del que ya era titular, según ha informado la compañía a Bolsas y Mercados Argentinos.

En concreto, YPF ha comprado 45.803.655 acciones clase A ordinarias escriturales de valor nominal de un peso argentino cada una y con derecho a un voto por acción de Refinor.

Con esta operación, la petrolera estatal ha informado del registro de créditos por ventas y cuentas por cobrar con Refinor a 30 de junio de este año por un total de 8.478.527.468 pesos (4.944.010 euros), así como pasivos por un total de 1.086.079.722 pesos (633.836 euros).

Refinor está especializada en la industrialización de hidrocarburos líquidos y gaseosos y sus derivados, además de dedicarse a la explotación comercial de refinerías y el transporte y comercialización de productos derivados de su actividad.