La petrolera rusa Lukoil acuerda vender activos internacionales a Carlyle

MOSCÚ, 29 ene (Reuters) -

El segundo mayor productor de petróleo de Rusia, Lukoil

, anunció el jueves que acordó vender su filial LUKOIL International GmbH, que supervisa los activos extranjeros de la empresa, a la firma estadounidense de capital riesgo Carlyle Group.

También dijo que Lukoil mantendrá la propiedad de sus activos en Kazajistán. Lukoil y Rosneft, el mayor productor de petróleo de Rusia, fueron sancionados por Estados Unidos el pasado mes de octubre en lo que Washington calificó como una respuesta al lento progreso de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

Esta medida ha obligado a Lukoil a deshacerse de sus negocios en el extranjero. (Información de Vladimir Soldatkin y Olesya Astakhova; edición de Himani Sarkar, edición en español de Jorge Ollero Castela)