La piel de burro, tapadera para el tráfico ilegal de vida silvestre

El comercio de pieles de burro puede estar siendo usado como tapadera para mantener el contrabando de colmillos de elefante, escamas de pangolín y otros productos ilegales de vida silvestre.

La investigación publicada en Conservation Science and Practice ha revelado vínculos novedosos entre el comercio mundial de pieles de burro y el comercio de vida silvestre. El estudio realizado por un equipo interdisciplinario de la Saïd Business School and Wildlife Conservation Research Unit (WildCRU) de la Universidad de Oxford y respaldado por The Donkey Sanctuary sugiere que estos comercios operan en paralelo, creando nuevas vías y vías de transporte para el comercio de vida silvestre.

El comercio de pieles de burro está impulsado en gran medida por la demanda de E-Jiao, una medicina tradicional china que utiliza gelatina de piel de burro. Dado que la creciente demanda ha superado la oferta nacional china de burros, los productores de E-Jiao han buscado pieles en los mercados internacionales.

Mediante el análisis de redes de mercados en línea, el equipo de investigación examinó siete grandes plataformas internacionales de comercio electrónico b2b, todas alojadas por vendedores que vendían pieles de burro. Casi una quinta parte de los vendedores que vendían pieles de burro también ofrecían alguna otra forma de producto de vida silvestre, en algunos casos incluso especies protegidas por CITES, el tratado internacional sobre el comercio de especies en peligro de extinción.

El Dr. Ewan Macdonald, Saïd Business School, Universidad de Oxford y coautor principal del estudio, dijo: "Esto revela cómo los clientes que compran un producto (en este caso, pieles de burro) pueden tropezar fácilmente con otros productos a la venta junto con estas pieles, potencialmente contribuyendo a la cada vez peor crisis de la biodiversidad. El comercio insostenible y poco regulado de la vida silvestre es un factor importante en el declive de la vida silvestre".

Habiendo establecido un vínculo entre la venta en línea de pieles de burro y otros productos de vida silvestre, los investigadores utilizaron registros de incautaciones de aduanas públicas para buscar evidencia de traficantes de vida silvestre que utilizan el comercio legalmente complejo de pieles de burro como una tapadera para el contrabando de productos ilegales de vida silvestre.

El análisis de los registros mostró que los funcionarios de aduanas a menudo incautaban pieles de burro junto con contrabando de especies protegidas, como arowana asiática, colmillos de elefante, escamas de pangolín, cuerno de rinoceronte y piel de tigre, lo que indica que los productos no solo eran ofrecidos conjuntamente por comerciantes sino también se movieron juntos en el mercado.

Muchas de las especies que los investigadores encontraron que se vendían en las plataformas de comercio electrónico junto con las pieles de burro no se registraron en la base de datos de incautaciones, lo que sugiere que los registros de incautaciones podrían mostrar solo la 'punta del iceberg'.

El Dr. Shan Su, Unidad de Investigación de Conservación de la Vida Silvestre, Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford y coautor principal, dijo: "El comercio ilegal de vida silvestre es un negocio lucrativo, pero muchos aspectos de este comercio siguen siendo oscuros". Investigamos los presuntos vínculos entre el comercio de vida silvestre y el comercio de pieles de burro. Nuestros hallazgos brindan información importante sobre la dinámica del comercio de vida silvestre y sugieren que una mejor regulación del comercio de piel de burro podría beneficiar la conservación de la vida silvestre".