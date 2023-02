La píldora covid de merck no previene la infección entre los miembros de la familia

21 feb (Reuters) - Merck & Co Inc dijo el martes que su píldora COVID-19 no es eficaz para reducir el riesgo de infecciones por coronavirus en personas que conviven con alguien infectado por el virus.

Los resultados fueron similares a los de su rival Pfizer Inc , cuya píldora COVID Paxlovid tampoco logró prevenir las infecciones entre los contactos domésticos.

Los dos medicamentos antivirales están aprobados como tratamientos para personas con riesgo de enfermedad grave, pero el entusiasmo por la píldora de Merck ha decaído desde que se demostró que tenía una eficacia de sólo un 30%, frente al 90% de Paxlovid.

El ensayo en fase avanzada de Merck contó con más de 1.500 participantes, que eran contactos domésticos expuestos a un individuo con al menos un síntoma y que habían dado positivo recientemente en la prueba de COVID-19. Su píldora Lagevrio, también conocida como molnupiravir, se administró cada 12 horas durante cinco días y se comparó con un grupo placebo.

Los participantes tratados con la píldora tuvieron un 23,6% menos de probabilidades de desarrollar COVID que los que recibieron un placebo hasta el día 14, con lo que no se alcanzó el objetivo principal del ensayo, según Merck.

Las píldoras Paxlovid de Pfizer y Lagevrio de Merck recibieron autorización de uso de urgencia en diciembre de 2021 para pacientes con COVID de leve a moderado que dieron positivo en las pruebas del virus y que corrían el riesgo de evolucionar a COVID grave.

A principios de febrero, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos eliminó la necesidad de dar positivo en las pruebas para los tratamientos de Merck y Pfizer, en un intento de aumentar el acceso a los fármacos. (Reporte de Manas Mishra y Sriparna Roy en Bengaluru; editado en español por Ricardo Figueroa)

Reuters