La píldora de Lilly mantiene la pérdida de peso tras cambio desde inyectables en un ensayo

18 dic (Reuters) - La píldora oral de Eli Lilly, orforglipron, ayudó a mantener la pérdida de peso en pacientes que cambiaron de las versiones inyectables de los fármacos GLP-1, dijo la compañía el jueves, en un impulso para ofrecer una opción de tratamiento de la obesidad más conveniente.

Una píldora oral para la pérdida de peso ayudaría a Lilly a ampliar aún más su ventaja sobre Novo Nordisk.

Tanto Lilly como Novo están a la espera de la aprobación de sus pastillas en Estados Unidos; la decisión sobre Wegovy, de Novo, se espera para finales de este año, y la de orforglipron, de Lilly, para principios del próximo.

En el ensayo de última fase, los pacientes que tomaron orforglipron durante 52 semanas, tras un periodo inicial de tratamiento de 72 semanas con Wegovy o Zepbound, mostraron un mantenimiento del peso superior al del placebo, según Lilly.

Los pacientes que cambiaron de Wegovy mantuvieron la pérdida de peso lograda previamente con una diferencia media de 0,9 kg, mientras que los que cambiaron de Zepbound la mantuvieron con una diferencia media de 5 kg.

Los efectos secundarios notificados con más frecuencia fueron de leves a moderados y gastrointestinales, en consonancia con estudios anteriores sobre el orforglipron.

La píldora de Lilly ayudó a los pacientes a perder el 12,4% de su peso corporal en un estudio de fase avanzada. En otro ensayo, la píldora de Novo redujo el peso en un 16,6%.

A Lilly se le concedió un vale para su píldora en noviembre como parte de un acuerdo con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reducir los precios de sus medicamentos para bajar de peso para los programas gubernamentales y los pacientes que pagan en efectivo.

Según un informe de Reuters, los líderes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos han presionado internamente para que los revisores aceleren su evaluación de orforglipron, después de que la compañía presionó por un cronograma más rápido.

La agencia podría tomar una decisión sobre la píldora de Lilly el 28 de marzo si se adopta el nuevo calendario. (Reporte de Christy Santhosh en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)