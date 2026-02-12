La planificación del operador de la red eléctrica española generó riesgos el día del apagón, según Endesa

MADRID, 12 feb (Reuters) -

El operador de la red eléctrica española REE no contaba con suficientes centrales convencionales en su planificación del mix energético, lo que generó riesgos que podrían haber provocado el apagón nacional del 28 de abril del año pasado, según dijo el jueves el director general de la empresa eléctrica Endesa en una audiencia del Senado.

José Bogas dijo que las centrales eléctricas de Endesa cumplieron con la normativa y no se desconectaron indebidamente ese día, y añadió que era posible que se produjera otro apagón en condiciones similares. (Información de Pietro Lombardi; redacción de David Latona; edición de Andrei Khalip; edición en español de Paula Villalba)