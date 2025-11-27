La planta de CATL-Stellantis en España creará hasta 4.000 puestos de trabajo, según un ejecutivo

FIGUERUELAS, España, 27 nov (Reuters) - La planta de baterías de CATL y Stellantis cerca de Zaragoza, España, generará hasta 4.000 puestos de trabajo a nivel local, dijo el miércoles el consejero delegado de la empresa conjunta, Andy Wu.

"Proporcionaremos una formación exhaustiva para la fábrica, con el fin de garantizar que la población local esté totalmente preparada para operar en el sector de la fabricación avanzada e inteligente", dijo Wu en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la planta de baterías de Figueruelas, una localidad de la comunidad autónoma de Aragón, en el noreste de España. (Información de Victoria Waldersee; edición de David Latona; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)