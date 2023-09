XIAMEN, China--(BUSINESS WIRE)--sep. 27, 2023--

La planta de producción del fabricante de baterías fijas Hithium, que se encuentra en su sede central de Xiamen (China), ha recibido la certificación de neutralidad en carbono PAS 2060, reconocida en todo el mundo (certificado número: 0412TZH01106). Esta norma de certificación aplica metodologías establecidas, según TÜV Süd, para calcular la huella de carbono de la planta (como el GHG-Protocol e ISO 14064) y evalúa, cuando es necesario, el impacto de los certificados de compensación de alta calidad de proyectos climáticos (incluidos CDM, JI, GS y VCS).

Hithium’s Xiamen battery production plant has been certified carbon neutral. (Photo: Business Wire)

Para la empresa, esta fábrica servirá de referencia en el sector del almacenamiento de energía y marcará la pauta en materia de producción sostenible, ya que es uno de los primeros centros de producción de baterías de China en recibir esta certificación.

Jason Wang, director general de Hithium, comentó: «Estamos muy orgullosos de haber logrado esta certificación tan rápidamente y de establecer un alto estándar para nuestra industria. El enfoque que utilizamos para cumplir los objetivos ASG y lograr una fabricación sostenible está arraigado en la cultura de nuestra empresa. Desde la dirección de la empresa hasta cada miembro del equipo, ya sea en investigación, ventas o en la línea de producción, consideramos que es un compromiso fundamental reducir nuestras propias emisiones de carbono».

Para celebrar la certificación de su planta de producción neutra en carbono, Hithium también anunció sus amplios objetivos de neutralidad en carbono:

Neutralidad en emisiones de carbono en las operaciones del grupo para 2025 Para lograr la neutralidad en carbono en las operaciones básicas de todo el grupo (de alcance 1 y 2), Hithium utilizará más de un 40 % de electricidad renovable, además de reducir en un 15 % las emisiones medias de carbono tanto de sus productos como de toda su cadena de suministro (en comparación con el año de referencia 2022), y con una tasa de reciclaje de más del 20 % para las materias primas desechadas.

Neutralidad en emisiones de carbono en la fabricación mundial para 2028 El objetivo de Hithium es alcanzar un uso de electricidad renovable del 100 % en el grupo, con plantas globales de fabricación de baterías certificadas como fábricas neutras en carbono, reducir en un 30 % las emisiones medias de carbono tanto de los productos como de la cadena de suministro (en comparación con el año de referencia 2022), con una tasa de reciclaje superior al 40 % para las materias primas desechadas.

Neutralidad en emisiones de carbono en toda la cadena industrial para 2035 Hithium aspira a alcanzar en 2035 la neutralidad en carbono en toda la cadena de producción del grupo (de alcance 1, 2 y 3), a lo largo de todo el ciclo de vida del producto (excluida la fase de uso), y una tasa de reciclaje superior al 80 % para las materias primas desechadas.

Dentro de sus objetivos de sostenibilidad, la empresa fundada en 2019 también se ha registrado recientemente en la agencia de seguimiento de emisiones y ASG Achilles y se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (PMNU). El plan de implantación de la empresa para alcanzar estos objetivos incluye la mejora de los procesos de producción, aplicaciones inteligentes, el uso creciente de energías limpias y materiales reciclables, y la investigación y el desarrollo de tecnologías con bajas emisiones de carbono.

Acerca de Hithium Fundada en 2019, Hithium es un fabricante líder de productos de almacenamiento de energía fijos de alta calidad para aplicaciones industriales, comerciales y de servicios públicos. Con cuatro centros de I+D y múltiples instalaciones de producción «inteligentes», las innovaciones de Hithium incluyen mejoras pioneras en materia de seguridad para sus baterías de iones de litio, así como un mayor ciclo de vida útil. La experiencia acumulada durante décadas en este campo por sus fundadores y altos ejecutivos permite a Hithium aprovechar su especialización en sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) para ofrecer a sus socios y clientes avances únicos en almacenamiento de energía. La empresa tiene su sede en Xiamen (China) y otros centros en Shenzhen, Chongqing, Múnich y California. Hithium ha suministrado 11 GWh de capacidad de baterías, 5 GWh solo en 2022, y está ampliando su capacidad de producción actual de 45 GWh a 70 GWh para finales de 2023.

