La plata sube a máximo histórico y el oro cierra la semana con un alza

Por Sarah Qureshi y Anmol Choubey

19 dic (Reuters) -

La plata alcanzó un máximo histórico el viernes, impulsada por la demanda de inversión y la escasez de oferta, mientras que el oro cerró con un alza semanal por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.

* La plata al contado subía un 2,3%, a US$66,96 la onza, con lo que terminaría la semana con un alza del 8,1%, tras alcanzar un máximo histórico de US$67,20 en la sesión.

* El oro al contado avanzaba un 0,3%, a US$4.346,69 la onza a las 16:38 GMT, y se disponía a terminar la semana con una ganancia superior al 1%. Los futuros del oro estadounidense subían un 0,4%, a US$4.380.

* "El oro y la plata están muy correlacionados y normalmente el oro va por delante, pero en los dos últimos meses la plata ha ido por delante. Por eso, cuando se observa un diferencial tan amplio, la gente empieza a decantarse por el oro y a reforzar sus posiciones en él a corto plazo", dijo Michael Matousek, operador jefe de U.S. Global Investors.

* La plata se ha disparado un 132% este año, mucho más que la subida del 65% del oro, impulsada por la fuerte demanda de inversión y las limitaciones de la oferta.

* "Los flujos de ETF (fondos cotizados en bolsa) siguen dominando este asunto, así como cierta especulación por parte del inversor minorista", dijo Phillip Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line Futures.

* Los datos macroeconómicos han infundido aún más el optimismo de que las tasas bajarán: los precios al consumo en Estados Unidos subieron un 2,7% interanual en noviembre, menos que la previsión de los economistas de un aumento del 3,1%.

* El Departamento de Trabajo estadounidense había informado a principios de esta semana

de que la tasa de desempleo

subió al 4,6% en noviembre, la más alta desde septiembre de 2021.

* "Hemos visto los datos de inflación más bajos, el debilitamiento del informe laboral. Realmente reafirma que la Reserva Federal debe mantener su senda de flexibilización, ese es uno de los principales impulsos", añadió Streible.

* Los operadores siguieron apostando a que la Fed recortará dos veces 25 puntos básicos al menos las tasas de interés el año que viene, según datos de LSEG.

* El platino subía un 3,2%, a US$1.977,85, tras tocar el jueves un máximo de más de 17 años. El paladio se revalorizaba un 0,4%, a US$1.701,75, tras alcanzar un máximo de casi tres años al inicio de la sesión. Ambos cierran la semana con ganancias.

(Reporte de Pablo Sinha e Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)