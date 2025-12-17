La plata sube a US$66 por primera vez y el oro avanza

Por Noel John y Sarah Qureshi

17 dic (Reuters) - La plata superó los US$66 la onza y alcanzó un máximo histórico el miércoles, mientras que el oro subió después de que los datos de empleo de Estados Unidos, más débiles de lo esperado, apuntaron a un enfriamiento del mercado laboral, y por un aumento de la tensión entre Washington y Venezuela que impulsaba la demanda de refugio.

* La plata al contado subió cerca de un 4% a US$66,3 la onza, tras tocar un máximo histórico de US$66,52 al comienzo de la sesión.

* "La plata está llevando al oro con ella (...) hay una cierta rotación de dinero que sale del oro y entra en la plata, el platino y el paladio", dijo Edward Meir, analista de Marex.

* "Los US$70 por onza (de la plata) parecen ser el próximo objetivo lógico a corto plazo".

* El oro al contado subió un 0,7% a US$4.332,21 la onza a las 1710 GMT, mientras que los futuros del oro estadounidense ganaron un 0,7% a US$4.364.

* La plata se ha disparado un 126% este año, y el oro un 65% en lo que va de año.

* Los mercados esperan datos cruciales de inflación en Estados Unidos esta semana, con el índice de precios al consumidor el jueves y el gasto de consumo personal el viernes.

* La Reserva Federal realizó la semana pasada su tercer y último recorte de tasas de un cuarto de punto del año, y los comentarios del presidente Jerome Powell se consideraron menos restrictivos de lo esperado. Los operadores prevén dos recortes de 25 puntos básicos en 2026.

* Los activos que no rinden intereses, como el oro, suelen funcionar bien en entornos de tasas de interés bajas.

* En el frente geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el martes un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

* Entre otros metales preciosos, el platino subió un 2,5% a US$1.896,9, su nivel más alto en más de 17 años, mientras que el paladio sumó casi un 2,5% a US$1.643,79, su nivel más alto desde febrero de 2023.

(Reporte de Pablo Sinha y Noel John en Bengaluru, Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)