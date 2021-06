La Plataforma ArcGIS de Esri Fue Elegida para la Aplicación de Seguimiento en Vivo de la Competencia Red Bull X-Alps por Producciones Zooom

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--jun. 17, 2021--

Esri, líder global en inteligencia de localización, anunció hoy que zooom productions, una agencia de comercialización que se especializa en marcas deportivas y de estilo de vida, está entre las últimas en seleccionar la plataforma ArcGIS, la nueva plataforma como servicio de Esri. La agencia ha elegido la plataforma ArcGIS para proporcionar las imágenes de Esri para una aplicación personalizada de seguimiento en vivo que los espectadores pueden utilizar para observar y seguir las experiencias de los atletas en la competencia Red Bull X-Alps 2021.

La Red Bull X-Alps, que abarca cinco países y más de 1000 km (775 millas) de terrenos difíciles a lo largo de los Alpes, es la carrera de aventura más compleja del mundo. Se ve a los atletas competir durante casi dos semanas a pie o en parapente a través de una serie fija de puntos de viraje. Los competidores correrán o caminarán por senderos, harán montañismo o parapente.

"Gracias a la plataforma ArcGIS, podemos ofrecer una experiencia mejor y más enriquecida a los espectadores", afirmó Ulrich Grill, CEO de zooom productions y cofundador de la carrera. "Con la agilidad de la aplicación, cualquier fanático en línea tiene múltiples vistas: aérea, desde la cabina y 360, como si estuviese en el lugar del competidor. Estos atletas se adentrarán en áreas remotas de difícil acceso en los Alpes, que pocas personas alguna vez han recorrido. La ambición de zooom productions es llevar millones de espectadores a la carrera, y la plataforma ArcGIS nos permite hacerlo".

La aplicación de seguimiento en vivo de zooom permitirá que cientos de millones de fanáticos sigan a 30 competidores de 15 países en tiempo real, gracias a los rastreadores GPS avanzados. Las capas de información topográfica de Esri proporcionan las imágenes de alta calidad, los mapas y una perspectiva geográfica necesarios para crear una experiencia verdaderamente increíble para los observadores de la competencia.

La interfaz de seguimiento en vivo indica a los espectadores todo lo que necesitan saber acerca de un atleta, inclusive la velocidad, la altitud, la distancia recorrida, y les permite ocupar el asiento del piloto con una vista virtual. Las imágenes de realidad virtual en 3D son posibles por los mapas base que se integran fácilmente con la plataforma ArcGIS.

La carrera principal de Red Bull X-Alps 2021 empezará el 20 de junio en el centro histórico de Salzburgo, Austria, y la ruta se extenderá hasta Mont Blanc en el límite entre Francia e Italia, y finalizará el 2 de julio en Zell am See, Austria.

