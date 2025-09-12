La plataforma 'Coles por la inclusión' dirigida al profesorado nace para avanzar hacia una escuela más inclusiva

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

Plena Inclusión ha presentado, con el objetivo de avanzar hacia una escuela más inclusiva, 'Coles por la inclusión', una plataforma digital dirigida al profesorado de centros educativos de todo el país. Esta iniciativa busca crear una comunidad estatal donde compartir buenas prácticas inclusivas, recursos útiles y aprendizajes reales que favorezcan la participación y el aprendizaje del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo en aulas ordinarias. El proyecto se inspira en una experiencia previa desarrollada por Plena inclusión Aragón y ahora se impulsa a nivel estatal desde la Confederación. En un momento en el que se reanudan las clases y se renuevan los retos educativos, esta herramienta nace para fortalecer el trabajo en red entre profesionales y mejorar la calidad de la inclusión en los centros escolares. 'Coles por la inclusión' ofrece una autoevaluación de centros, una herramienta sencilla con 16 indicadores clave y 4 niveles de progreso (Preparación, Despegue, Vuelo, Destino), que permite a los equipos docentes valorar su grado de inclusión y detectar áreas de mejora. También contiene un buscador de buenas prácticas, con experiencias reales compartidas por otros centros, filtrables por indicadores y localizables en un mapa para inspirar nuevas ideas y fomentar el contacto entre profesionales.

En la plataforma, los profesores pueden encontrar recursos y formación: Documentos, enlaces y píldoras formativas vinculadas a cada indicador, además de cursos gratuitos ofrecidos por Plena inclusión. Asimismo, 'Coles por la inclusión' es un espacio donde el profesorado puede registrarse y subir sus propias prácticas educativas inclusivas. En España hay más de 292.000 estudiantes con necesidades educativas especiales, y aunque el 85% está escolarizado en centros ordinarios, persisten importantes barreras para garantizar su inclusión efectiva. Según una encuesta exploratoria realizada por Plena inclusión España, muchas familias perciben mejores condiciones de accesibilidad, participación y apoyos en los centros de educación especial que en los ordinarios. Esto evidencia la necesidad de seguir apoyando al profesorado con herramientas, formación y espacios de colaboración. 'Coles por la inclusión' nace como respuesta a esa necesidad, aportando recursos concretos para avanzar en una inclusión educativa que sea, además de legal y presencial, real y transformadora.