Image created by Clara Leibenguth for Stanford University; featured on cover of May 2025 issue of Nature Neuroscience.

La plataforma de descubrimiento de fármacos de Rubedo Life Sciences, ALEMBIC™, ayuda a detectar neuronas senescentes o zombis en un nuevo estudio que vincula el dolor neuropático con el envejecimiento y que fue publicado en la revista científica revisada por pares Nature Neuroscience

Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), una empresa biotecnológica de etapa clínica e impulsada por IA centrada en descubrir y desarrollar con rapidez medicamentos de rejuvenecimiento celular selectivos que ataquen a células que envejecen, anunció hoy que el uso de códigos de fuente abierta integrados en la amplia plataforma de descubrimiento de fármacos propiedad de la empresa, ALEMBIC™, ayudó a identificar las neuronas senescentes en un estudio nuevo que descubrió que aquéllas son responsables del dolor crónico con las lesiones y la edad. 1 Las células senescentes, que a menudo se las llaman células zombis, surgen como resultado del estrés y el daño celular. Estas células senescentes no mueren sino que atraviesan cambios celulares, incluida la secreción de factores proinflamatorios, por lo cual contribuyen potencialmente a respuestas inflamatorias dentro del organismo. 1 El estudio, dirigido por los científicos de la Universidad de Stanford, Vivianne Tawfik, MD, PhD, y Lauren Donovan, PhD, y creado conjuntamente por miembros del equipo de Rubedo, incluido el director científico Marco Quarta, PhD, y el director de Tecnología Alex Laslavic, se publicó en la edición del 14 de mayo de Nature Neuroscience, una prestigiosa revista científica revisada por pares, y aparecerá en la portada de la edición de mayo.

El Dr. Quarta señaló: “Sabemos que las células senescentes, que aumentan a medida que las personas envejecen, son responsables de las enfermedades y afecciones degenerativas. En este estudio, pudimos demostrar por primera vez que las neuronas pueden volverse senescentes, causando dolor neuropático en tejidos de ganglios radiculares posteriores de ratones y seres humanos. La validación bioinformática otorgada como parte de nuestra amplia plataforma ALEMBIC™ con tecnología química SenTeCh™ ayudó a descubrir esta relación entre el envejecimiento y el dolor neuropático, y corrobora aún más nuestras observaciones experimentales de que los tratamientos que atacan a estas células senescentes podrían ofrecer beneficios significativos para las personas que sufren afecciones relacionadas con la edad”. 1

Acerca del estudio

En el estudio, los investigadores descubrieron que la lesión de los axones periféricos de las neuronas del ganglio radicular posterior (GRP) da como resultado disfunción sensorial, como dolor. Esto sucede en tasas más altas en personas añosas. Además, la senescencia celular es frecuente en el envejecimiento y las lesiones, y contribuye a esta disfunción sensorial. La eliminación de las células senescentes provoca un aumento del dolor, lo que indica un objetivo potencial para nuevas terapéuticas del dolor. 1

“El dolor crónico continúa siendo un área con una gran necesidad no satisfecha, especialmente entre adultos mayores. En este estudio, el envejecimiento aumentó de manera considerable la carga de las neuronas senescentes o zombis que, a su vez, empeoraron la gravedad del dolor neuropático. Esta información demuestra que atacar de manera selectiva a las neuronas senescentes puede derivar en estrategias novedosas para controlar el dolor crónico”, 1 manifestó Vivianne, L. Tawfik, MD, PhD, profesora adjunta del Departamento de Anestesiología, Medicina Perioperatoria y del Dolor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, y autora principal del estudio. “Apreciamos el apoyo y la experiencia valiosos aportados por el equipo de Rubedo durante esta investigación”.

Acerca de Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences es una empresa biotecnológica de etapa clínica que desarrolla una amplia cartera de innovadores medicamentos selectivos de rejuvenecimiento celular para atacar células del envejecimiento responsables de enfermedades crónicas relacionadas con la edad. Nuestra plataforma de descubrimiento de fármacos ALEMBIC™ patentada e impulsada por IA ha desarrollado moléculas pequeñas, las primeras de su clase, diseñadas para atacar selectivamente distintos tipos de células patológicas y senescentes, que cumplen un papel fundamental en la progresión de trastornos pulmonares, dermatológicos, oncológicos, neurodegenerativos, fibróticos y otros trastornos crónicos. Nuestro fármaco candidato líder, RLS-1496, un potencial modulador GPX4 que altera la enfermedad y primero de su clase, comenzará los ensayos clínicos de Fase I en la primavera de 2025, siendo así el primer modulador GPX4 que ingresa a un ensayo clínico humano. El equipo de liderazgo de Rubedo está compuesto por líderes de la industria y pioneros en química, tecnología de IA, ciencias de la longevidad y ciencias biológicas con experiencia en desarrollo y comercialización de fármacos de grandes empresas farmacéuticas y firmas tecnológicas líderes. La empresa tiene su sede central en Sunnyvale (California, EE. UU.) y oficinas en Milán, Italia. Para más información, visite www.rubedolife.com.

