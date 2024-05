La plataforma de reventa Viagogo promete a Bruselas informar mejor de sus condiciones de compra a los usuarios

La Comisión Europea ha informado este jueves de que la compañía de reventa de entradas de eventos y conciertos Viagogo se ha comprometido a mejorar la información que ofrece a los usuarios europeos sobre las condiciones de compra en esta plataforma y a reducir los mensajes de alerta que aparecen durante la compra, unas modificaciones que la empresa debe aplicar a más tardar en agosto de este año.

Los compromisos son el resultado del diálogo establecido por los servicios comunitarios y la red europea de consumidores con Viagogo en abril de 2021 y es independiente a los expedientes que varios países de al UE tienen abiertos contra la plataforma por malas prácticas en materia de consumo y venta de entradas, procesos nacionales que seguirán adelante.

Entre las concesiones de Viagogo figura informar de manera más clara del modo en que clasifica los tickets en los resultados de búsqueda y reducir sustancialmente los mensajes de 'cuenta atrás' que aparecen en la página web para presionar a los usuarios.

También deberán introducir otras mejoras como aclarar en el momento de seleccionar billetes si el vendedor es un particular o un comerciante dado que, según recuerda Bruselas, se trata de una información esencial porque en caso de ser un particular no se aplican las normas de protección del consumidor.

Otras modificaciones apuntan a permitir al cliente elegir cuando sea posible el número de localidad que desea adquirir en lugar de seleccionar únicamente la sección del recinto en la que quiere ubicarse; así como aclarar si los gastos de envío están incluidos en los precios mostrados.

Además, los consumidores serán informados de que pueden interponer acciones legales contra Viagogo en su propio Estado miembro de residencia y disfrutarán de la protección de su legislación nacional en materia de consumo. Igualmente, dispondrán de más tiempo para solicitar un reembolso bajo el sistema de "garantía" de Viagogo en caso de que experimenten problemas con sus billetes.

Sin embargo, la compañía se resiste a aceptar otros cambios que también reclaman el Ejecutivo comunitario como, por ejemplo, informar de eventuales gastos de envío al inicio del proceso de compra si hay varias opciones o dejar claro a los usuarios que pueden reclamar más allá de los canales ofrecidos por Viagogo como intermediario para reclamar al vendedor y organizadores de eventos cuando se cancela o pospone aquel para el que ha comprado entradas.

Europa Press