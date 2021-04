La plataforma en la nube de Workiva simplifica y acelera la presentación de informes ESG para empresas de todo el mundo

AMES, Iowa--(BUSINESS WIRE)--abr. 29, 2021--

Workiva Inc. (NYSE:WK) ha anunciado hoy que ha ampliado las capacidades de su plataforma en la nube para ayudar a las empresas a hacer frente a los r谩pidos cambios en el panorama de la presentaci贸n de informes medioambientales, sociales y de gobierno (ESG en sus siglas en ingl茅s) con una soluci贸n ESG para tal efecto.

La soluci贸n integral permite a las empresas seguir el ritmo de la demanda de los organismos reguladores, las agencias de calificaci贸n, los inversores institucionales y otras partes interesadas de datos fiables y transparentes y de pruebas de los objetivos empresariales con visi贸n de futuro en materia de ESG.

"Workiva cuenta con a帽os de experiencia en la resoluci贸n de problemas empresariales complejos para las organizaciones m谩s grandes del mundo, incluyendo la gesti贸n y comunicaci贸n de datos financieros, no financieros y ESG y el cumplimiento de las cambiantes regulaciones de forma directa", se帽ala Julie Iskow, directora de operaciones de Workiva. "Existe una poderosa motivaci贸n para que las organizaciones informen de los datos ESG junto con el balance para proporcionar una valoraci贸n m谩s amplia de la empresa. Workiva est谩 especialmente cualificada para ofrecer soluciones tecnol贸gicas innovadoras que permitan a las organizaciones globales dar sentido al complejo ecosistema ESG y lograr una mayor transparencia y responsabilidad."

El proceso de elaboraci贸n de informes ESG requiere que las organizaciones capturen y gestionen datos de muchas fuentes de datos financieros y no financieros. A continuaci贸n, los datos deben organizarse y ajustarse a m煤ltiples normas de presentaci贸n de informes de organismos como el Consejo de Normas de Contabilidad de la Sostenibilidad (Sustainability Accounting Standards Board, SASB), la Iniciativa Mundial de Presentaci贸n de Informes (Global Reporting Initiative, GRI) y el Grupo de Trabajo sobre Divulgaci贸n de Informaci贸n Financiera Relacionada con el Clima (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) y divulgarse a las agencias de calificaci贸n y a los accionistas.

La soluci贸n ESG integrada de Workiva re煤ne a compa帽eros de equipo, conjuntos de datos y fuentes de datos para proporcionar informaci贸n de alta calidad a las partes interesadas importantes. La soluci贸n ESG cuenta con las siguientes capacidades integradas:

Recogida de todo tipo de datos, en cualquier lugar. Automatizaci贸n de la recogida de datos y conexi贸n directa con los sistemas de origen.

Creaci贸n de una estrategia ESG con todos los marcos. Utilizaci贸n de marcos ESG reconocidos mundialmente o de un marco propio de la empresa para recopilar datos.

Preparaci贸n para las auditor铆as. Trabajo en el mismo entorno preparado para la auditor铆a que los equipos de informaci贸n financiera para garantizar que la informaci贸n ESG resiste el mayor nivel de escrutinio.

Informaci贸n con confianza. Consolidaci贸n y conexi贸n de la informaci贸n de los informes de sostenibilidad, las encuestas, las declaraciones legales, los informes anuales, los documentos presentados a la SEC, los guiones de las conferencias de beneficios y mucho m谩s con datos precisos y coherentes.

Etiquetado XBRL. Obtenci贸n de una mayor transparencia y responsabilidad con un lenguaje de informaci贸n empresarial completo (XBRL) y con capacidades XBRL Inline.

"Esperamos que ESG siga evolucionando e impulse a煤n m谩s la adopci贸n de nuestra plataforma Workiva en las organizaciones de nuestros clientes", a帽adi贸 Iskow. "Continuaremos desarrollando funcionalidades y caracter铆sticas innovadoras que aborden los requisitos de divulgaci贸n de ESG en evoluci贸n de las partes interesadas de las empresas", concluye.

Workiva cuenta con la experiencia de dominio para resolver problemas complejos con a帽os de experiencia ayudando a m谩s de 3.700 empresas en m谩s de 180 pa铆ses y est谩 respaldada por una amplia red de m谩s de 75 socios asesores. Para m谩s informaci贸n sobre la soluci贸n ESG de Workiva, visite workiva.com/solutions/esg-reporting.

Acerca de Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) simplifica tareas complejas para miles de empresas en todo el mundo. Los clientes conf铆an en la plataforma abierta, inteligente e intuitiva de Workiva para conectar datos, documentos y equipos. Los resultados son: mayor eficiencia, mayor transparencia y menos riesgo. M谩s informaci贸n en workiva.com.

