La plataforma transfronteriza de divisa digital liderada por China experimenta un auge

Por Marc Jones

LONDRES, 16 ene (Reuters) - Las transacciones en una nueva plataforma de una divisa digital liderada por China han superado los US$ 55.000 millones, lo que constituye otro indicio de que los esfuerzos por crear alternativas a los sistemas de pago mundiales dependientes del dólar están ganando adeptos, según un nuevo informe. Los datos analizados por Atlantic Council, de Washington, mostraron que el prototipo de plataforma "mBridge", que está siendo probado por los bancos centrales de China, Hong Kong, Tailandia, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, ya había procesado más de 4.000 transacciones transfronterizas.

El valor acumulado de esos pagos, US$ 55.500 millones, representa un aumento de aproximadamente 2.500 veces desde los primeros días del proyecto en 2022, y se calcula que el yuan digital representa ahora aproximadamente el 95% del volumen.

El e-CNY, como también se le conoce, sigue siendo el mayor experimento en funcionamiento de una moneda digital de un banco central.

Cifras recientes del Banco Popular de China (PBOC) mostraron que había procesado más de 3.400 millones de transacciones por un valor aproximado de 16,7 billones de yuanes (US$ 2,4 billones), un salto de más del 800% desde 2023. Los medios de comunicación estatales chinos informaron el mes pasado de que el e-CNY también empezará a pagar intereses a quienes lo mantengan en sus cuentas bancarias digitales o carteras este año, una medida ampliamente considerada como diseñada para impulsar su uso. "En conjunto, estos acontecimientos apuntan a una expansión gradual de la internacionalización del yuan a través de la infraestructura digital", dijo Alisha Chhangani, del Atlantic Council. En lugar de intentar desplazar el dólar por completo, China y otros están estableciendo vías de liquidación paralelas que reducen la dependencia de los sistemas existentes basados en el dólar, dijo Chhangani.

"Es poco probable que el proyecto mBridge desafíe directamente el dominio del dólar, pero puede erosionarlo gradualmente", añadió. El PBOC no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre las cifras realizada fuera del horario de oficina. (US$ 1 = 6,9675 yuanes)

(Reportaje de Marc Jones; información adicional de Kevin Yao en Pekín; edición de Susan Fenton)