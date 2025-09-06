La Plaza de Oriente de Madrid acoge este domingo una 'NFL Watch Party' con motivo del Dolphins-Colts
MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -
El partido de la primera jornada de la National Football League (NFL)
de fútbol americano entre los Miami Dolphins y los Indianápolis Colts
de este domingo (19.00 hora peninsular española) se podrá seguir
desde la Plaza de Oriente de Madrid en una 'Watch Party' que ofrece
entretenimiento a los aficionados al fútbol americano, según un
comunicado. En este evento, denominado 'NFL Experience Madrid', los aficionados
podrán realizar diferentes actividades desde las 15.00 horas hasta
las 23.00, además de presenciar en directo el encuentro entre Miami
Dolphins e Indianápolis Colts, que tendrá lugar a partir de las 19.00
horas, según anunció la organización.
La 'Watch Party' ofrece a las personas que decidan acudir presenciar
el partido de la jornada inaugural con otros aficionados al fútbol
americano, entretenerse con diferentes actividades y juegos, como
desafíos de estilo combinado, fotografiarse con temática de fútbol
americano y observar el Trofeo Lombardi, que se le otorga cada año al
campeón de la Super Bowl.
Según explica la organización del evento, esta 'NFL Experience
Madrid' tiene lugar en España en un momento en el que la base de
aficionados de la NFL "sigue creciendo a ritmo récord".
