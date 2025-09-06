La Plaza de Oriente de Madrid acoge este domingo una 'NFL Watch Party' con motivo del Dolphins-Colts

LA NACION

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

El partido de la primera jornada de la National Football League (NFL)

de fútbol americano entre los Miami Dolphins y los Indianápolis Colts

de este domingo (19.00 hora peninsular española) se podrá seguir

desde la Plaza de Oriente de Madrid en una 'Watch Party' que ofrece

entretenimiento a los aficionados al fútbol americano, según un

comunicado. En este evento, denominado 'NFL Experience Madrid', los aficionados

podrán realizar diferentes actividades desde las 15.00 horas hasta

las 23.00, además de presenciar en directo el encuentro entre Miami

Dolphins e Indianápolis Colts, que tendrá lugar a partir de las 19.00

horas, según anunció la organización.

La 'Watch Party' ofrece a las personas que decidan acudir presenciar

el partido de la jornada inaugural con otros aficionados al fútbol

americano, entretenerse con diferentes actividades y juegos, como

desafíos de estilo combinado, fotografiarse con temática de fútbol

americano y observar el Trofeo Lombardi, que se le otorga cada año al

campeón de la Super Bowl.

Según explica la organización del evento, esta 'NFL Experience

Madrid' tiene lugar en España en un momento en el que la base de

aficionados de la NFL "sigue creciendo a ritmo récord".

