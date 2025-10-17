La Plaza de Toros de Las Ventas logra su mejor registro en la última década superando el millón de espectadores

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comunidad de Madrid ha logrado en esta temporada el mejor registro de la última década en la Plaza de Toros de Las Ventas y ha superado el millón de espectadores. En total, 1.008.226 personas han asistido al ruedo de la calle Alcalá, en la capital, donde se ha colgado el cartel de 'No hay billetes' en 18 ocasiones, tres más que el pasado año, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Las cifras globales arrojan un incremento de 71.694 espectadores más, teniendo en cuenta que el total de festejos celebrados ha sido de 62, tres más que la temporada anterior, con el Festival homenaje a Antonio Chenel, Antoñete, y la final del Camino hacia Las Ventas, que ha tenido lugar este año en dos ocasiones al recuperar la edición de 2024, suspendida por la lluvia.

Sin tener en cuenta estos últimos, serían unos 40.000 aficionados más y una media de 16.261 al día. La plaza de toros número uno del mundo ha sido testigo de cinco puertas grandes: Alejandro Talavante (9 mayo), José Antonio Morante de la Puebla (8 junio y 12 octubre), Borja Jiménez (15 junio) y Emilio de Justo (3 octubre).

Además, 28 faenas han sido premiadas con un trofeo y cuatro más con la vuelta al ruedo. A su vez, han confirmado su alternativa un total de 20 toreros y se han presentado por primera vez en el coso venteño hasta 18 novilleros.

Asimismo, por los chiqueros han salido 384 reses, 18 de ellas fueron sobreros tras la devolución de otra res, y han estado representados hasta 19 encastes.

Además, la Feria de Otoño, con la que Las Ventas cierra su temporada, ha logrado la mejor cifra de abonados de los últimos 15 años, con 19.428 registrados, 1199 más que en 2024, lo que se traduce en un incremento del 6,5%.