La PMP aplaude la inclusión de las personas mayores de 65 años en los fondos para la atención bucodental del SNS

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha acogido positivamente la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de la inclusión explícita de las personas mayores de 65 años en el reparto de 68 millones de euros transferidos a las Comunidades Autónomas y destinados a la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental del Sistema Nacional de Salud (SNS) durante el ejercicio presupuestario 2025. La PMP considera esta aprobación como un "primer avance" en relación con las propuestas sobre salud bucodental que presentó hace meses a la Ministra de Sanidad, Monica García. No obstante, resalta lo escaso de la cuantía del presupuesto destinado a este grupo social, pues son unos 7 millones de euros para 10 millones de personas mayores en toda España. Esta iniciativa incorpora, por primera vez y de forma progresiva, al grupo social de personas mayores de 65 años, comenzando por aquellas personas mayores atendidas en centros residenciales. Además, los fondos deberán estar comprometidos antes del 31 de diciembre de 2025 y las medidas podrán ejecutarse hasta el año 2027. El plan establecido por el Ministerio de Sanidad obliga a establecer criterios de reparto que incluyen un 10% de los fondos distribuidos según el porcentaje de población mayor de 65 años en cada comunidad autónoma, lo que garantiza una distribución equitativa en función del envejecimiento demográfico de cada territorio. En cambio, la plataforma señala que la salud bucodental "es parte integral de la salud de las personas y no es aceptable que, con el nivel de desarrollo económico, social y sanitario de España, el SNS siga sin cubrir plenamente la atención bucodental de la población". Así, añade que esta carencia afecta a toda la población, pero la sufren de forma especial las personas mayores por acumular una mayor carga de enfermedad bucodental, incluyendo un alto porcentaje de población con falta de piezas dentales. Además, esta situación afecta más gravemente a las personas mayores con bajo nivel de ingresos. En este sentido, la PMP reitera al Gobierno de España la necesidad de reconocimiento de la salud bucodental como parte integral de la salud de las personas, incorporándola plenamente en la cartera de servicios del SNS, comenzando por la atención a la infancia y por subvencionar con carácter urgente los tratamientos dentales de las personas mayores y con discapacidad con bajos recursos. "La urgencia en la puesta en marcha de un plan de subvenciones de los tratamientos dentales de las personas mayores con bajos recursos responde a una necesidad de salud muy sentida, a exigencias de justicia social y a que estas personas no tienen un horizonte temporal para esperar años a otro tipo de alternativas, más complejas de implementar", ha subrayado el presidente de la Comisión de Sanidad de la PMP, José Manuel Freire. El presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, por su parte, concluye que "este paso debe ser el inicio de la inclusión plena de la salud bucodental en el SNS, que incluya un Plan Especial de Atención Bucodental a Personas Mayores, con recursos suficientes y estables, cobertura universal, enfoque preventivo desde edades tempranas y perspectiva sociosanitaria".