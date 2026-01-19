La población china desciende por cuarto año consecutivo al nacer menos niños

PEKÍN, 19 ene (Reuters) - La población de China descendió por cuarto año consecutivo en 2025 al tiempo que la tasa de natalidad se desplomaba a un mínimo histórico, según mostraron el lunes datos oficiales, y los expertos advierten de un nuevo declive.

La población del país se redujo en 3,39 millones hasta los 1.405 millones, un descenso mayor que el de 2024, mientras que el número total de nacimientos cayó hasta los 7,92 millones en 2025, un 17% menos que los 9,54 millones de 2024. El número de defunciones aumentó a 11,31 millones, frente a los 10,93 millones de 2024, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China (ONE).

La tasa de natalidad de China descendió a 5,63 por cada 1.000 habitantes.

Los nacimientos en 2025 se situarán "aproximadamente al mismo nivel que en 1738, cuando la población de China era de solo unos 150 millones de habitantes", señaló Yi Fuxian, demógrafo de la Universidad de Wisconsin-Madison.

La tasa de mortalidad de China, de 8,04 por cada 1.000 habitantes en 2025, es la más alta desde 1968.

La población china se ha reducido desde 2022 y envejece rápidamente, lo que complica el plan de Pekín de impulsar el consumo interno y frenar la deuda.

El número de personas mayores de 60 años alcanzó alrededor del 23% de la población total, mostraron los datos de la ONE. En 2035, el número de personas mayores de 60 años alcanzará los 400 millones, aproximadamente la población de Estados Unidos e Italia juntas, lo que significa que cientos de millones de personas abandonarán la población activa en un momento en el que los presupuestos para las pensiones ya están al límite. China ya ha aumentado la edad de jubilación: los hombres deben trabajar hasta los 63 años, en lugar de hasta los 60, y las mujeres hasta los 58, en lugar de hasta los 55 años.

LA LARGA SOMBRA DE LA POLÍTICA DEL HIJO ÚNICO

Los matrimonios en China se redujeron en una quinta parte en 2024, la mayor caída registrada, con más de 6,1 millones de parejas registradas para contraer matrimonio, frente a los 7,68 millones de 2023.

Los matrimonios suelen ser un indicador adelantado de las tasas de natalidad en China.

Los demógrafos afirman que la decisión adoptada en mayo de 2025 de permitir a las parejas contraer matrimonio en cualquier lugar del país, en lugar de únicamente en su lugar de residencia, puede dar lugar a un aumento temporal de los nacimientos.

Los matrimonios aumentaron un 22,5% con respecto al año anterior, hasta los 1,61 millones, en el tercer trimestre de 2025, lo que sitúa a China en la senda de detener un descenso anual de casi una década en el número de matrimonios. Los datos completos para 2025 se publicarán este año.

Las autoridades también intentan promover "puntos de vista positivos sobre el matrimonio y la maternidad" para deshacer la influencia de la política del hijo único, en vigor de 1980 a 2015, que ayudó a combatir la pobreza, pero reconfiguró las familias y la sociedad chinas.

LA POBLACIÓN, CLAVE EN LA ESTRATEGIA ECONÓMICA

Los movimientos de población han agravado el reto demográfico: un gran número de personas se están trasladando de las granjas rurales a la ciudad, donde tener hijos es más caro.

La tasa de urbanización de China se situó en el 68% en 2025, frente al 43% de 2005.

Los dirigentes económicos han hecho de la planificación demográfica una parte clave de la estrategia económica del país y este año Pekín se enfrenta a un coste potencial total de unos 180.000 millones de yuanes (US$ 25.800 millones) para impulsar los nacimientos, según estimaciones de Reuters.

