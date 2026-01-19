La población de China vuelve a caer mientras los nacimientos bajan un 17

BANGKOK (AP) — ¿Cómo se convence a una población para que tenga más hijos después de generaciones de una política que limitaba a las familias a tener sólo uno?

Una década después de poner fin a la política tradicional de hijo único en China, las autoridades impulsan una serie de ideas y políticas para tratar de fomentar más nacimientos, que van desde subsidios en efectivo hasta gravar los condones.

Los esfuerzos aún no han dado resultado. Al menos, eso es lo que muestran las cifras de población publicadas el lunes para la que ahora es la segunda nación más poblada del mundo.

La población de China de 1.400 millones continuó disminuyendo, con un cuarto año consecutivo de descenso, según muestran nuevas estadísticas del gobierno. La población total en 2025 se situó en 1.404 millones, tres millones menos que el año anterior.

Las estadísticas ilustran las marcadas presiones demográficas que enfrenta el país. El número de nuevos bebés nacidos fue de solo 7,92 millones en 2025, una disminución de 1,62 millones, o 17%. Las últimas cifras de nacimientos muestran que el ligero aumento en 2024 no fue una tendencia duradera. Los nacimientos disminuyeron durante siete años consecutivos hasta 2023.

La mayoría de las familias citan los costos y la presión de criar a un hijo en una sociedad altamente competitiva como obstáculos significativos que ahora se agravan ante una recesión económica que ha afectado a los hogares que luchan por cubrir sus costos de vida.

Al igual que muchos otros países en Asia, China ha enfrentado una tasa de fertilidad en declive, o el número promedio de bebés que se espera que una mujer tenga en su vida. Aunque el gobierno no publica regularmente una tasa de fertilidad —la última vez que se reveló fue de 1,3 en 2020—, los expertos han estimado que ahora está alrededor de uno. Ambas cifras están muy por debajo de la tasa de 2,1 que mantendría el tamaño de la población de China.

Después de décadas de una política que prohibía a las personas tener más de un bebé, el gobierno elevó el límite a dos hijos en 2015. Ante la presión demográfica, el gobierno revisó aún más el límite a tres hijos en 2021.

Los funcionarios han tenido un éxito limitado con los cambios de política para incentivar a las familias a tener más hijos. En julio, el gobierno anunció subsidios en efectivo de 3.600 yuanes (US$500) por hijo a las familias.

Junto con los incentivos y otros intentos de moldear el comportamiento, el gobierno también ha comenzado a gravar los condones. China eliminó los anticonceptivos, incluidos los condones, de una lista de exenciones del impuesto al valor agregado en 2025, lo que significa que los condones ahora están sujetos a un impuesto del 13% que entró en vigor el 1 de enero.

Para promover aún más la crianza de los hijos, los jardines de infancia y las guarderías se han agregado a la lista de exenciones fiscales junto con los servicios de emparejamiento.

China fue durante mucho tiempo la nación más poblada del mundo hasta 2023, cuando fue superada por su vecino regional y a veces rival, India.

Shihuan Chen en Beijing contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.