La población del medio rural en España creció en 22.020 personas en 2024, séptimo año consecutivo que aumenta.

MADRID, 11 dic. 2025 (Europa Press) -

Los municipios de menos de 5.000 habitantes aumentaron su población en 22.020 personas en 2024, el séptimo año consecutivo en el que crece la población del medio rural, según la revisión del Padrón Municipal de Habitantes publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde 2018, los pequeños municipios han incrementado su población en 163.027 personas.

Además, el medio rural atrajo 68.814 habitantes en 2024, 10.405 más que el año anterior, de acuerdo con los resultados de la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia publicados también este jueves. De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), este crecimiento se debe sobre todo a la llegada de nuevos residentes a estos municipios.

Si bien indica que el saldo es vegetativo, recalca que las cifras evidencian que desde el 2018 los pueblos han atraído población nacional y extranjera y que ha crecido el número de personas ocupadas, especialmente mujeres, y que sólo Galicia, Asturias, Extremadura y Castilla y León continúan perdiendo población en el conjunto de los pequeños municipios.

Con respecto a los últimos siete años, Transición Ecológica incide en que los municipios con menor población han atraído a 447.667 habitantes, de los cuales alrededor del 40% proceden de otros municipios del país. De los 6.832 términos con menos de 5.000 habitantes registrados en 2018, 5.398 (el 79%) tienen en la actualidad un saldo migratorio positivo, incluso en los municipios más pequeños, por debajo de los 100 habitantes, o más remotos.

"El saldo migratorio positivo entre 2018 y 2024 no se concentra en unos pocos municipios, sino que se registra de manera generalizada", recalca Transición Ecológica.

Por esta parte, especifica que si bien la llegada de población al medio rural está vinculada al crecimiento demográfico del país y los saldos migratorios positivos son, en una buena parte, consecuencia de la llegada de población extranjera, su peso en la población de los municipios con menos de 5.000 habitantes es reducido. En concreto, suponen un 10,2% de la población frente al 14,1% nacional.

De hecho, el 83% de los pequeños municipios tienen un porcentaje de población extranjera por debajo de la media nacional y en el 43% representa menos del 5% de su población.