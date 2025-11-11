La población residente en España se sitúa en máximos con 49,4 millones de personas tras crecer en un año en casi 500.000

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

La población residente en España se sitúa en máximos históricos al alcanzar los 49.442.844 personas. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado es de 474.454 personas y en el tercer trimestre de 2025 ha sido de 105.488 personas, según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento poblacional de España se ha debido al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que las nacidas en España ha disminuido. Esta población nacida en el extranjero —de 9.825.266 personas— fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, la cifra de extranjeros ha aumentado en 78.937 personas durante el trimestre, hasta 7.132.324. La población de nacionalidad española ha aumentado en 26.551.

Respecto al número de hogares, este se situó en 19.684.380 a 1 de octubre de 2025, con un aumento de 55.109 durante el tercer trimestre de 2025.

MIGRACIONES EXTERIORES

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el tercer trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 32.100 llegadas a España), la española (24.500) y la marroquí (23.400), seguida de Venezuela (20.500), Perú (16.000), Italia (8.100), Argelia (7.000), Argentina (6.100), Ucrania (5.900) y Rumanía (5.800).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la española (con 9.100 salidas), la colombiana (8.200), la marroquí (7.900), la rumana (4.400), Perú (3.800), Venezuela (3.500), Ucrania (3.300), Italia (2.800), China (2.200) y Honduras (1.900).

Durante el tercer trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,40%), Aragón (0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%), seguidas de Cataluña y Navarra (0,32%). En La Rioja y Asturias el incremento fue del 0,30%, Cantabria 0,27%, Melilla 0,24%, Castilla y León 0,23%. Por debajo de la media nacional (0,21%), se sitúan Galicia e Islas Baleares (0,20%), Murcia (0,19%), País Vasco (0,18%), Canarias (0,16%), Extremadura (0,11%), Comunidad de Madrid (0,09%), Ceuta y Andalucía (0,06%).