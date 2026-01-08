La pobreza en Chile a la baja, 600.000 personas menos

Unas 600.000 personas salieron de pobreza en Chile desde 2022, de acuerdo a la principal investigación estatal que mide el fenómeno en este país y que situó en 17,3% la pobreza por ingresos, consolidando su nivel más bajo en los últimos 35 años.

La cifra equivale a 3,4 millones de personas, una baja de más de medio millón, con relación al 20,5% de hace tres años.

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024 fue realizada entre el 1 de noviembre de 2024 y el 2 de febrero de 2025, y consideró más de 78.000 hogares de las 16 regiones de este país.

Su última versión incorporó una nueva metodología más exigente, recomendada por un panel de expertos, que incluyó una diferenciación para hogares con arrendatarios y propietarios; una canasta básica de alimentos con un 50% menos de alimentos procesados; y otros índices como conectividad y cuidados.

Medida con el antiguo sistema del año 2013, el 17,3% informado hoy equivaldría a 4,9% (de 6,5% registrado en 2022).

En 1990, con ese método, el índice de la pobreza llegaba al 38%.

La pobreza extrema llegó al 6,9% (con el sistema anterior habría sido de 5,8%).

Además, la pobreza multidimensional, que incorpora nuevos indicadores en salud, educación, cuidado de personas dependientes y conectividad digital, registró un 17,7% (20% con medición antigua).

La pobreza severa, que alude a hogares que enfrentan pobreza por ingresos y multidimensional, alcanzó un 6,1% (también muestra un descenso respecto del 7,8% en 2022).

El presidente Gabriel Boric celebró hoy que los resultados de la Casen 2024 dan cuenta de la disminución de la pobreza en el país en todas sus dimensiones, con críticas a la oposición.

"Mientras la derecha insiste que Chile se cae a pedazos y habla de gobierno de emergencia, hoy la Casen nos informa que en nuestros 4 años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron, en Chile retrocede significativamente la pobreza", señaló en su cuenta de X.

