La pobreza golpea al 16,1 por cient de la población alemana

Así lo anunció hoy la Oficina Federal de Estadística, que especificó que en 2025 se encuestó a 47.444 hogares y 81.255 personas mayores de 16 años sobre sus ingresos y condiciones de vida.

Según la definición de la Unión Europea, una persona se considera en riesgo de pobreza si tiene menos del 60% de los ingresos medios equivalentes de la población total: este umbral en Alemania para una persona que vive sola en 2025 es de 1.446 euros.

Además, en 2025, aproximadamente 17,6 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale al 21,2% de la población. En comparación con el año anterior (21,1%), este porcentaje se mantuvo prácticamente sin cambios.

(ANSA).