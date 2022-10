La poesía de Luis García Montero y los tangos de Malevaje ponen punto final a Cosmopoética este sábado

El Festival Internacional de Poesía de Córdoba (Cosmopoética) llega este sábado a su fin con una lectura poética de Luis García Montero en la Sala Orive, mientras que el grupo Malevaje despedirá con sus tangos un festival que ha tenido a Argentina como país invitado, bajo el lema 'Poesía de ida y vuelta', tras ocho días de literatura y creación.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, nacido en Granada en 1958, Luis García Montero es uno de los poetas más destacados del panorama literario actual, con títulos entre los que se encuentran 'Habitaciones separadas' (Premio Loewe 1993 y Premio Nacional de Poesía 1994) y 'La intimidad de la serpiente' (2001, Premio Nacional de la Crítica 2003). Su último poemario es 'Prometeo' (2022).

Asimismo, es autor de 'Mañana no será lo que Dios quiera' (Alfaguara, 2009), biografía novelada del poeta Ángel González, que fue Libro del Año según el Gremio de Libreros de Madrid. Como novelista, ha publicado 'No me cuentes tu vida' (2012) y 'Alguien dice tu nombre' (Alfaguara, 2014). Desde 2018 es director del Instituto Cervantes.

Por la noche, Malevaje pondrá la guinda a Cosmopoética con un nuevo proyecto, 'De tanto en tango', un espectáculo que lleva el tango a su máxima expresión. Durante el concierto, que tendrá lugar en el cine Fuenseca, el grupo liderado por Antonio Bartrina interpretará algunos temas que forman parte de la historia de la música popular como boleros, rancheras, canción francesa, todo ello pasado por el tamiz personal de Malevaje.

Reconocido con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 2009, el festival literario Cosmopoética está organizado por el Consistorio y cuenta con el patrocinio de la Fundación CajaSur y el apoyo de Radio 3 como medio oficial.

Europa Press