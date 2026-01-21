La polémica de Trump sobre Groenlandia desbarata el acuerdo de posguerra para Ucrania, según el FT

21 ene (Reuters) -

La oposición europea a la oferta del presidente estadounidense, Donald Trump, de adquirir Groenlandia y a su propuesta de iniciativa Junta de la Paz ha desbaratado los planes de un paquete de apoyo económico para la Ucrania de posguerra, informó el miércoles el Financial Times. Un anuncio previsto de un plan de prosperidad de 800.000 millones de dólares que se acordaría entre Ucrania, Europa y Estados Unidos en el Foro Económico Mundial de Davos esta semana se ha retrasado, decía el artículo, basándose en la información de seis altos cargos.

Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

"Nadie está de humor para montar un gran espectáculo en torno a un acuerdo con Trump en este momento", dijo un alto cargo al FT, que añadió que las disputas sobre Groenlandia y la Junta de Paz habían superado un enfoque anterior sobre Ucrania en la reunión de Davos.

La tensión sobre Groenlandia interrumpió las negociaciones sobre el texto del plan de prosperidad esta semana, según la información del FT, que añadió que Estados Unidos no envió a un representante a una reunión clave el lunes por la noche.

El "plan de prosperidad" no se aparca indefinidamente y podría firmarse más adelante, añade el diario.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el martes que viajaría a Davos solo si los documentos sobre garantías de seguridad con Estados Unidos y un plan de prosperidad estaban listos para firmarse allí. (Información de Bipasha Dey en Bengaluru; edición de Christopher Cushing y Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)