La policía alemana desaloja un campamento propalestino en una universidad de berlín

Por Philipp Krach

BERLÍN, 7 mayo (Reuters) - La policía alemana desalojó el martes un campamento de protesta propalestino en un patio de la Freie Universität de Berlín, que pedía el cese de la operación militar israelí en Gaza.

Unas 100 personas instalaron el martes dos docenas de tiendas de campaña en el campus, sumándose a la convocatoria de la denominada "Coalición Estudiantil de Berlín" para ocupar las universidades alemanas.

Estudiantes de varias universidades berlinesas se unieron a la protesta, portando banderas palestinas y gritando consignas de apoyo a los palestinos y de denuncia contra Israel y Alemania.

El grupo estudiantil exigió que se retiraran los cargos penales contra los estudiantes y otras personas que habían mostrado solidaridad con los palestinos en los campus, y que las universidades se opusieran públicamente a las reformas previstas del Senado de Berlín que permitirían la expulsión de estudiantes por motivos políticos.

También instaron a prohibir la presencia de la policía en el campus y a readmitir a los profesores y miembros del personal de las universidades e institutos de investigación alemanes expulsados o a los que se les haya retirado la financiación por su postura política.

La Freie Universität de Berlín declaró que los manifestantes intentaron entrar en sus aulas y salas de conferencias para ocuparlas, y que la casa de estudios presentó denuncias penales y suspendió las clases en varios edificios.

"Este tipo de protesta no está orientada al diálogo. Una ocupación de la propiedad universitaria no es aceptable. El debate académico y el diálogo son bienvenidos, pero no de esta forma", declaró Guenter Ziegler, rector de la Freie Universität de Berlín.

Las protestas estudiantiles por la guerra y los lazos académicos con Israel han empezado a extenderse por Europa, pero han sido de una escala mucho menor que las que se han visto en Estados Unidos.

Los estudiantes protestan por la ofensiva israelí en Gaza, lanzada tras un ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre en el que murieron 1.200 personas. Las represalias de Israel han causado más de 34.000 muertos en el enclave, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Más de 25 vehículos policiales rodearon el campamento de la Freie Universität de Berlín y la policía dijo que desalojó la zona debido a una petición de la dirección de la universidad, ya que la protesta no estaba registrada.

"Hubo casos aislados de privación de libertad por incitación al odio y allanamiento de la Freie Universität Berlin", escribió la policía berlinesa en una publicación en la plataforma de redes sociales X, añadiendo que quienes no acataran las órdenes serían llevados por la policía y denunciados posteriormente. (Reporte de Philipp Krach y Riham Alkousaa; Editado en Español por Ricardo Figueroa)