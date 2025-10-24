La policía alemana detiene a una banda que ofrecía cuadros de Picasso y Rembrandt falsificados

BERLÍN, 24 oct (Reuters) - La policía alemana ha desarticulado una red de falsificación de cuadros que supuestamente pedía millones por lienzos que afirmaba que eran de maestros como Pablo Picasso y Rembrandt, incluido un cuadro que lleva décadas expuesto en el Rijksmuseum de Ámsterdam. La semana pasada, la policía detuvo y puso en libertad condicional al presunto cabecilla, un hombre de 77 años del sudoeste de Alemania, según informó el viernes. Él y 10 cómplices se enfrentan a cargos de asociación ilícita para cometer fraude con obras de arte falsificadas. En redadas sincronizadas efectuadas al amanecer del miércoles 15 de octubre en locales de toda Alemania y Suiza, la policía se incautó de documentos, teléfonos móviles y múltiples obras de arte presuntamente falsificadas, según informó en un comunicado la policía de Baviera, que dirigió la operación. La policía descubrió las actividades del grupo cuando el principal sospechoso puso a la venta dos Picassos supuestamente originales, uno de los cuales pretendía ser un retrato de la fotógrafa y activista Dora Maar, musa y compañera de Picasso durante muchos años.

Investigaciones posteriores descubrieron que también pedía 120 millones de francos suizos (US$151 millones) por una copia falsificada de De Staalmeesters o Los síndicos de los pañeros, de Rembrandt, de 1662, un severo retrato colectivo que en el Rijksmuseum desde 1885, según la policía.

El cuadro estaba en posesión de una mujer suiza de 84 años, también investigada, según la policía. Los presuntos estafadores afirmaban que el lienzo colgado en Ámsterdam era una copia.

El grupo había puesto a la venta al menos otras 19 falsificaciones, entre ellas obras supuestamente de Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Joan Miró, Amedeo Modigliani y Frida Kahlo, por las que pedían precios de entre 400.000 y 14 millones de euros, según la policía.

La policía dijo que aún no sabía si se había vendido realmente algún cuadro.

