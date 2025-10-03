La policía alemana pide poder derribar drones tras los avistamientos en Múnich

(Reescribe el primer párrafo y añade detalles y comentarios en 2, 4 y 6; añade lugar; cambia titular)

Por Ayhan Uyanik

MÚNICH, 3 oct (Reuters) -

Los avistamientos de drones durante la noche en el aeropuerto de Múnich, en Alemania, llevaron a la cancelación o el desvío de decenas de vuelos en vísperas de un festivo nacional, lo que provocó que casi 3000 pasajeros se quedaran en tierra y que algunos políticos pidieran una respuesta más contundente a las amenazas de drones que podría incluir derribarlos.

El incidente de Múnich se suma a recientes incidentes similares con drones que han sacudido la aviación europea y han suscitado preocupaciones. El aeropuerto informó de que varios avistamientos de drones a última hora de la tarde del jueves habían obligado al control aéreo a suspender las operaciones, lo que provocó la cancelación de 17 vuelos e interrumpió el viaje de casi 3000 pasajeros, a los que se proporcionaron camas de acampada, mantas y comida. Otros 15 vuelos que llegaban fueron desviados por la región.

"Nuestra policía debe tener la potestad de derribar drones", dijo Markus Soeder, primer ministro de Baviera, cuya capital es Múnich. "Necesitamos soberanía sobre nuestro espacio aéreo", dijo al periódico Bild.

Al reanudarse las operaciones a primera hora de la mañana del viernes, un testigo de Reuters vio a pasajeros facturando para un vuelo a Varna, en Bulgaria, y el tablón de salidas mostraba que solo se habían cancelado unos pocos vuelos. Un vuelo procedente de Bangkok fue el primero del día en aterrizar en torno a las 5:25 horas (0325 GMT), según la página web del aeropuerto.

La cadena pública BR declaró que la policía local y nacional estaban investigando el incidente. Ni la policía estatal ni la federal hicieron comentarios de inmediato.

Los drones fueron avistados a última hora de la tarde sobre el aeropuerto, según declaró un portavoz de la policía al diario Bild. No obstante, como estaba oscuro, no se pudo determinar el tamaño ni

la clase de los drones, añadió.

La policía no respondió de inmediato a las peticiones de comentarios de Reuters.

Los incidentes provocaron una dura respuesta de los líderes de la Unión Europea, que respaldaron los planes en una cumbre celebrada el miércoles en Copenhague para reforzar las defensas del bloque con medidas antidrones.

"Europa debe ser capaz de defenderse", dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, tras la reunión.

Las autoridades no han culpado públicamente a un actor concreto del incidente del dron de Múnich, pero algunos responsables europeos han señalado que Rusia está detrás de otras violaciones recientes del espacio aéreo.

"Rusia intenta ponernos a prueba, pero Rusia también intenta sembrar la división y la ansiedad en nuestras sociedades", dijo el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El presidente ruso, Vladimir Putin, bromeó el jueves diciendo que no volvería a volar drones sobre Dinamarca, pero Moscú ha negado su responsabilidad en los incidentes.

La interrupción del aeropuerto de Múnich se sumó a una semana tensa para la ciudad después de que su popular Oktoberfest se cerrara temporalmente debido a una amenaza de bomba y al descubrimiento por separado de explosivos en un edificio residencial del norte de la ciudad.

El viernes es festivo, Día de la Reunificación Alemana. (Información de Ayhan Uyanik en Múnich y Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; redacción de Thomas Escritt, edición de Jamie Freed y Hugh Lawson; editado en español por Manuel Farías y Jorge Ollero Castela)