La policía alemana y francesa detiene a una banda de traficantes de inmigrantes

La policía alemana y francesa detiene a una banda de traficantes de inmigrantes
BRUSELAS, 14 nov (Reuters) - La policía alemana y francesa desarticuló una red delictiva sospechosa de introducir ilegalmente en Europa a cerca de 900 personas entre 2021 y 2023, informaron las autoridades el viernes.

Los agentes aprehendieron armas de fuego y dinero en efectivo y detuvieron a dos personas en Alemania y a cuatro en Francia, informó el organismo policial europeo Europol en un comunicado.

"Se sospecha que la red facilita la migración de forma continuada desde Turquía a través de Serbia, Austria, Alemania y Francia", añadió el comunicado.

La operación policial comenzó el jueves, según Europol. (Reporte de Sudip Kar-Gupta; Editado en español por Natalia Ramos)

