La policía alemana y francesa detiene a una banda de traficantes de inmigrantes
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BRUSELAS, 14 nov (Reuters) - La policía alemana y francesa desarticuló una red delictiva sospechosa de introducir ilegalmente en Europa a cerca de 900 personas entre 2021 y 2023, informaron las autoridades el viernes.
Los agentes aprehendieron armas de fuego y dinero en efectivo y detuvieron a dos personas en Alemania y a cuatro en Francia, informó el organismo policial europeo Europol en un comunicado.
"Se sospecha que la red facilita la migración de forma continuada desde Turquía a través de Serbia, Austria, Alemania y Francia", añadió el comunicado.
La operación policial comenzó el jueves, según Europol. (Reporte de Sudip Kar-Gupta; Editado en español por Natalia Ramos)
Más leídas
- 1
Cómo es la historia del emprendedor argentino que revolucionó el negocio de la música
- 2
Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares
- 3
Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación: “No veo la hora de volver a jugar al tenis”
- 4
“Me dijo que tenía que morir”: brutal ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo tras un match en una app