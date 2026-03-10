La policía australiana ayudó a las futbolistas iraníes a escapar del hotel, según el Gobierno

Por Alasdair Pal

SÍDNEY, 10 mar (Reuters) -

La policía australiana rescató a cinco futbolistas iraníes del hotel donde se alojaba el equipo antes de que se les impidiera la salida, dijo el martes el ministro del Interior, al tiempo que se conocían los detalles de su fuga de las autoridades iraníes.

Las cinco jugadoras, entre ellas la capitana del equipo, Zahra Ghanbari, solicitaron protección después de que el equipo fuera tildado de "traidor en tiempos de guerra" por negarse a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa Asiática.

La campaña del equipo en la Copa Asiática comenzó cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán y medios australianos informaron de que el equipo había estado acompañado por representantes del Gobierno iraní que controlaban sus movimientos.

Las conversaciones con las jugadoras sobre la solicitud de asilo se habían prolongado durante varios días, dijo el ministro del Interior, Tony Burke, en una rueda de prensa en la que confirmó que se había concedido asilo en Australia a las mujeres.

Las jugadoras a las que se concedió asilo fueron Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi y Atefeh Ramezanizadeh, todas ellas de unos 30 años, así como Fatemeh Pasandideh, de 21 años.

TRANSFERIDAS A UN LUGAR SEGURO

Las cinco jugadoras fueron trasladadas a un lugar seguro por la Policía Federal Australiana el lunes por la noche, donde permanecen bajo su protección, según Burke.

Incluso antes de su deserción, Australia había desplegado a sus propios agentes para proteger a las mujeres.

"Ha habido una buena presencia policial en diferentes puntos y nos hemos asegurado de que se diera la oportunidad", dijo.

Una vez que los responsables de inmigración completaron la tramitación de los visados humanitarios de las mujeres, alrededor de la 1:30 de la madrugada del martes (1530 GMT del lunes), estalló la alegría entre las presentes.

"Una vez que todo quedó firmado anoche, hubo muchas fotos, mucha celebración y luego un grito espontáneo de 'Aussie, Aussie, Aussie, oi, oi, oi'", dijo Burke, en referencia a un cántico tradicional australiano.

"Estas mujeres son grandes atletas, grandes personas, y se van a sentir como en casa en Australia".

COMPAÑERAS DE EQUIPO

Cuatro de las jugadoras son compañeras en el club Bam Khatoon, que ha ganado el campeonato femenino iraní en un récord de 11 ocasiones y donde también jugó Ghanbari hasta que se trasladó al Persépolis para esta temporada.

La capitana Ghanbari fue suspendida durante varios días en 2024 después de que su hiyab, el velo que deben llevar todas las jugadoras iraníes, se le cayera mientras celebraba un gol en un partido de la Liga de Campeones asiática.

La delantera de 33 años, máxima goleadora internacional de Irán en el fútbol femenino, sólo pudo volver a jugar después de que ella y el Bam Khatoon emitieran una disculpa.

El pañuelo de Ghanbari también se le cayó varias veces durante el último partido de Irán en la Copa Asiática contra Filipinas el domingo, cuando la derrota puso fin a su participación en el torneo.

Burke dijo que la oferta de asilo seguía abierta para las otras 21 integrantes de la selección que aún se encontraban en el hotel Gold Coast, aunque señaló que era probable que algunas regresaran a Irán.

"Estas mujeres han estado sopesando una decisión increíblemente difícil", dijo.

(Información de Alasdair Pal en Sídney; edición de Stephen Coates; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)