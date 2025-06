La policía austriaca busca respuestas tras el tiroteo masivo en una escuela

By Francois Murphy

GRAZ, Austria, 11 jun (Reuters) - Las autoridades austriacas buscaban el miércoles respuestas a por qué un joven armado de 21 años mató a disparos a 10 personas en un tiroteo en su antiguo instituto antes de suicidarse, uno de los peores brotes de violencia de la historia moderna del país.

Según la policía, el hombre, armado con una escopeta y una pistola, actuó solo. Están rastreando su domicilio e internet en busca de pistas que expliquen por qué abrió fuego el martes en el instituto de Graz, la segunda ciudad de Austria, antes de pegarse un tiro en el baño. El incidente fue difícil de asimilar adecuadamente, dijo un profesor de estudios religiosos de la escuela, Paul Nitsche, que salió de su clase antes de que el atacante intentara entrar y le vio brevemente intentando disparar a la cerradura de otra puerta.

"Es algo que antes ni siquiera podía imaginar", dijo a la emisora nacional ORF. "Era la situación mientras corría por la escalera: 'Esto no es real'".

Algunos medios austriacos han dicho que el joven, que no ha sido identificado, al parecer se sentía acosado, aunque la policía aún no lo ha confirmado. Las autoridades austriacas dijeron que el sospechoso nunca terminó sus estudios en la escuela. Dejó una nota de despedida que no revelaba el motivo del ataque, dijo la policía, que añadió que la bomba de tubo encontrada en su casa no era funcional.

Ennio Resnik, alumno de la escuela, dijo que los estudiantes y los profesores necesitaban tiempo para asimilar lo sucedido y pidió que se les dejara tranquilidad durante unos días.

"Es surrealista, no se puede describir ni entender", dijo en comentarios a la prensa a las puertas de un centro de eventos cercano a la escuela donde se estaba ofreciendo ayuda a los alumnos.

Algunos de los estudiantes allí reunidos lloraban, mientras otros se abrazaban.

UNA SEGUNDA ESCUELA BAJO AMENAZA

Franz Ruf, director general de Seguridad Pública, dijo que las investigaciones sobre el motivo del ataque avanzan con rapidez.

"No queremos especular en este momento", dijo a ORF el martes por la noche.

La policía estaba alerta ante posibles ataques de imitadores y había recibido una amenaza contra otra escuela de Graz a última hora del martes, dijo.

Según Ruf, transcurrieron unos 17 minutos entre las primeras llamadas de emergencia recibidas por la policía sobre disparos en la escuela y la declaración de seguridad del lugar.

Austria tiene una de las poblaciones civiles más armadas de Europa, según Small Arms Survey, un proyecto de investigación independiente. El ataque provocó llamamientos para que se endurezcan las leyes sobre armas, incluido uno de la alcaldesa de Graz. La policía dijo que las armas utilizadas estaban en posesión del sospechoso de forma legal y Ruf afirmó que, aunque las leyes austriacas sobre armas son estrictas, el caso estaba siendo investigado. "Si hay alguna laguna legal, hay que cerrarla", dijo. Los detalles del ataque se han ido conociendo poco a poco. La policía austriaca dijo que se encontraron víctimas tanto fuera como dentro de la escuela, en varias plantas. Alrededor de una persona resultó herida en el ataque, algunas de gravedad. Austria declaró tres días de luto nacional y el tiroteo provocó una inusual muestra de solidaridad entre los partidos políticos, a menudo muy divididos. Los padres de los alumnos y los vecinos de la escuela se esforzaron por dar sentido al suceso. Cientos de personas se reunieron en la plaza principal de Graz el martes por la tarde para recordar a las víctimas. Otros dejaron flores y encendieron velas frente a la escuela. Decenas de personas hicieron cola para donar sangre para los supervivientes. (Información de François Murphy y Alexandra Schwarz-Goerlich; escrito por Dave Graham; edición de Clarence Fernandez y Philippa Fletcher; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)