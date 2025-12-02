La policía belga detiene a Federica Mogherini, exjefa de Política Exterior de la UE

Por Charlotte Van Campenhout

BRUSELAS, 2 dic (Reuters) -

La policía belga detuvo el martes a la exjefa de Política Exterior de LA NACION Federica Mogherini y a un diplomático de alto rango del bloque en el marco de una investigación por fraude que incluyó redadas en varios lugares, dijeron tres fuentes familiarizadas con la investigación.

La Fiscalía Europea (EPPO) dijo que la investigación se centraba en "sospechas de fraude relacionadas con la formación financiada por la UE para diplomáticos subalternos".

Se realizaron registros en el servicio diplomático de la UE en Bruselas, en el Colegio de Europa -una universidad de élite en Brujas que forma a muchos funcionarios del bloque- y en los domicilios de los sospechosos.

Mogherini y el diplomático Stefano Sannino, ambos italianos, son muy conocidos en los círculos diplomáticos bruselenses, y la noticia de sus detenciones conmocionó a la comunidad local de la UE.

Mogherini fue alta representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad y jefa de su servicio diplomático de 2014 a 2019. En 2020 pasó a ser rectora del Colegio de Europa. Sannino fue antes el funcionario de mayor rango en el servicio diplomático entre 2021 y 2024 y ahora es director general del departamento de la Comisión Europea para Oriente Medio, Norte de África y el Golfo.

La EPPO dijo en un comunicado que tres personas habían sido detenidas, pero ocultó sus identidades, citando la investigación en curso. Ni Mogherini ni Sannino pudieron ser localizados para hacer comentarios.

La fiscalía dijo que su investigación se centraba en la creación de la Academia Diplomática de la Unión Europea, un programa de formación de nueve meses para diplomáticos junior, que fue adjudicado al Colegio de Europa en 2021-2022 por el servicio diplomático de la UE tras un procedimiento de licitación.

Según el comunicado, existen "fuertes sospechas" de que durante el proceso se compartió información confidencial con uno de los candidatos que participaron en el concurso.