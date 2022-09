La Policía británica aclara que "por supuesto" se puede protestar contra la monarquía

La Policía británica ha aclarado este martes que, "por supuesto", la población "tiene derecho a protestar" contra la monarquía pese a que el país esté de luto por el fallecimiento de la reina Isabel II, después de las quejas recibidas por una serie de altercados en Londres y Edimburgo.

Uno de los incidentes tuvo lugar en las inmediaciones del Parlamento central, donde el abogado Paul Powlesland levantó una pancarta en blanco. Un agente se acercó a él para pedirle "detalles". "Me confirmó que si escribiese 'no es mi rey', me arrestaría en virtud de la Ley de Orden Público porque alguien podría ofenderse", ha explicado en Twitter.

La Policía ya se había llevado horas antes a otro hombre que mostraba una pancarta con el lema 'no es mi rey' cerca del Palacio de Westminster, poco antes de que llegase Carlos III para pronunciar su primer discurso ante diputados y lores.

También el lunes, un joven de 22 años fue detenido en la capital de Escocia tras increpar al príncipe Andrés al paso del cortejo fúnebre que acompañaba los restos de Isabel II desde el palacio de Holyrood hasta la catedral de San Gil.

El subcomisario de la Policía Metropolitana, Stuart Cundy, ha recalcado que la ciudadanía tiene derecho a protestar y que así se ha trasladado a todos los agentes que participan en los despliegues especiales de estos días, para que "lo tengan claro", según Sky News.