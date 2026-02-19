La policía británica afirma que el expríncipe Andrés fue puesto en libertad "bajo investigación"

La policía británica informó este jueves que el expríncipe Andrés fue puesto en libertad "bajo investigación" tras su arresto durante la jornada por sospechas de conducta indebida cuando ejerció como representante comercial, una consecuencia del caso Epstein.

"Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron", afirmó la policía local de Thames Valley en un comunicado que parece hacer referencia a su residencia en una finca que pertenece al rey Carlos III, en Sandringham.

Poco antes de las 19.30 hora local y GMT, la cadena británica difundió una imagen del expríncipe saliendo de una comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un automóvil.

Este arresto, sin precedentes en la historia de la familia real, coincidió con el 66 cumpleaños de Andrés y tras la noticia, su hermano, el rey Carlos III, expresó que "la justicia debe seguir su curso".