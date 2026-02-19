-La policía británica detiene a Andrés, hermano del rey Carlos, según la BBC

(Reescribe con detalles, contexto y citas, cambia titular, agrega autoría)

Por Michael Holden y Sam Tabahriti

LONDRES, 19 feb (Reuters) - El ‌hermano menor del rey británico ‌Carlos ⁠III, Andrés Mountbatten-Windsor, fue detenido el jueves por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras las acusaciones de que envió ​documentos confidenciales del ⁠Gobierno ⁠a Jeffrey Epstein, dijo la cadena BBC.

La policía de Thames Valley dijo a principios ​de este mes que los agentes estaban investigando las acusaciones de que Mountbatten-Windsor había ‌pasado documentos al fallecido delincuente sexual condenado, según los ​archivos publicados por el Gobierno de ​Estados Unidos.

"La policía de Thames Valley ha abierto una investigación por un delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", dijo la fuerza policial en un comunicado en la red social X.

"Un hombre de unos sesenta años de Norfolk ha sido detenido y permanece ​bajo custodia policial. De acuerdo con las directrices nacionales, no revelaremos el nombre del detenido".

Anteriormente, los periódicos habían informado ⁠de que seis vehículos de policía camuflados y unos ocho agentes vestidos de civil habían llegado a Wood ‌Farm, en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra, donde ahora vive Mountbatten-Windsor, que el jueves cumple 66 años.

El otrora príncipe, segundo hijo de la difunta reina Isabel II, siempre ha negado cualquier irregularidad en relación con Epstein y ha afirmado que lamenta su amistad. Sin embargo, no ha respondido a las solicitudes de comentarios desde la ‌última publicación de documentos.

No ha habido comentarios inmediatos por parte del Palacio de Buckingham.

Mountbatten-Windsor había sido ⁠denunciado a la policía por el grupo antimonárquico Republic tras la publicación de ‌más de tres millones de páginas de documentos relacionados con Epstein, que fue ⁠condenado en 2008 por solicitar los servicios sexuales de una ⁠menor.

Esos archivos sugerían que Mountbatten-Windsor había enviado a Epstein en 2010 informes sobre Vietnam, Singapur y otros lugares que había visitado en viajes oficiales.

La policía de Thames Valley y la Fiscalía de la Corona han dicho anteriormente que estaban debatiendo el caso. ‌La policía dijo que las acusaciones de ​conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, que es un delito de "derecho consuetudinario" y, por lo tanto, no está contemplado en la legislación escrita, implicaban "complejidades particulares". (Información de Sam Tabahriti y Michael Holden; edición de Kate Holton ‌y Janet Lawrence; editado en español por Tomás Cobos y Benjamín Mejías Valencia)