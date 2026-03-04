La policía británica detiene a tres personas sospechosas de espionaje relacionado con China

LONDRES, 4 mar (Reuters) -

La policía británica informó el miércoles de la detención de tres hombres sospechosos de colaborar con los servicios de inteligencia extranjeros de China, en la última acusación de espionaje contra Pekín por parte de las autoridades del Reino Unido. Las detenciones se produjeron después de que el servicio de seguridad británico MI5 volviera a advertir a los legisladores en noviembre sobre los intentos de los agentes chinos de recopilar información e influir en la actividad de Westminster.

La policía informó de que agentes antiterroristas detuvieron a un hombre de 39 años en Londres, así como a uno de 68 y otro de 43 en Gales. Todos ellos se encuentran bajo custodia.

El periódico The Guardian afirmó que los detenidos tenían estrechos vínculos con el Parlamento británico y señaló que uno de ellos es pareja de una legisladora del gobernante Partido Laborista, mientras que otro es pareja de un exlegislador laborista.

Al ser preguntado sobre la noticia en el Parlamento, el ministro de Seguridad, Dan Jarvis, se negó a dar más detalles, alegando que la investigación policial sigue en curso. El Partido Laborista no hizo comentarios al respecto.

En los últimos años, las relaciones entre Londres y Pekín se han tensado por acusaciones de espionaje. La embajada china en Londres no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters tras las detenciones.

Los arrestos se realizaron en virtud de la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2023, cuyo objetivo es permitir a los fiscales juzgar a los sospechosos de espionaje en un conjunto más amplio de circunstancias, y Jarvis afirmó en una declaración tras las detenciones que el Gobierno está trabajando en nuevas competencias para contrarrestar la injerencia extranjera.

"Siempre desafiaremos a cualquier país, incluido China, que intente interferir o socavar la integridad de nuestras instituciones democráticas", afirmó Jarvis. "Siempre daremos prioridad a la seguridad nacional del Reino Unido".

(Reporte de Sarah Young, Sam Tabahriti y Alistair Smout; editado en español por Carlos Serrano)