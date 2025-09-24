La policía británica detiene a un hombre por el ciberataque que afectó a aeropuertos europeos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LONDRES, 24 sep (Reuters) -
La policía británica informó el miércoles de la detención de un hombre en el marco de la investigación que afectó la semana pasada a Collins Aerospace, proveedora de sistemas de facturación en aeropuertos, causando importantes interrupciones en toda Europa.
La Agencia Nacional contra el Crimen informó en un comunicado de que el hombre, de unos 40 años, fue detenido el martes como sospechoso de delitos tipificados en la Ley de utilización indebida de la informática y, desde entonces, ha sido puesto en libertad bajo fianza condicional. (Información de Muvija M y James Pearson, redacción de Catarina Demony; edición de Michael Holden; edición en español de Paula Villalba)
Otras noticias de Ciberataque
Más leídas
- 1
Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción
- 2
Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina
- 3
Sin retenciones: aluvión en el mercado de granos y negocios por US$515 millones
- 4
Milei suma un obstáculo camino a las elecciones: vender que la economía va a arrancar